Impulsa STPS  seguridad y salud laboral con ciclo de conferencias en Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Septiembre 25 de 2025.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, que encabeza Luis Gerardo Illoldi Reyes, llevó a cabo en la ciudad de Matamoros el Ciclo de Conferencias “Tamaulipas por la Seguridad y Salud en el Trabajo”, organizado por la Dirección de Inspección y Previsión Social.

El evento fue encabezado por la subsecretaria de Empleo y Previsión Social, Carolina Iveth Martínez Molano y las conferencias fueron dirigidas por Fernando Ahedo Pérez y Manuel Alejandro Acevedo Boggero, quienes compartieron conocimientos clave para fortalecer la cultura de prevención en los centros de trabajo.

En este encuentro, se registró la asistencia de 973 personas, quienes recibieron de manera gratuita la capacitación y constancia que acredita su participación, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado, de impulsar espacios laborales más seguros y saludables.

Se contó con la participación de Claudia Yazmín Villarreal Vázquez, directora de Inspección y Previsión Social; Juan Villafuerte Morales, secretario general de la Federación Regional de Trabajadores; María Dolores Ramírez Andrade, presidenta de la Federación Tamaulipas COPARMEX, y Sergio Miranda Flores, presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste.