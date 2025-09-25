Emite Gobierno de Tamaulipas convocatoria para el Premio de Antigüedad en el Servicio Público 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 25 de 2025.- Con la finalidad de reconocer la trayectoria y compromiso de las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Tamaulipas, se emite la convocatoria para el otorgamiento del Premio Estatal de Antigüedad en el Servicio Público 2025.

Este premio es un reconocimiento al personal que cumpla 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 o 55 años de servicio efectivo durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, informó la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván.

La recepción de solicitudes se realizará en los módulos de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, en la planta baja de la Torre Bicentenario, así como en el Departamento de Servicios al Personal del Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria, siendo la fecha límite de entrega el 7 de noviembre de 2025.

Para consultar los requisitos y documentación necesaria, pueden consultar la convocatoria completa en el siguiente enlace: https://tramites.tamaulipas.gob.mx/formatos/533-Convocatoria_2025.pdf