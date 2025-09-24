Realizarán universitarios prácticas profesionales en la Secretaría de Turismo

– Signan convenio Sectur y la Universidad La Salle Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 24 de 2025.- La Secretaría de Turismo en Tamaulipas firmó un convenio con la Universidad La Salle Victoria (ULSA), lo que permitirá a estudiantes universitarios realizar sus prácticas profesionales en las diferentes áreas de esta dependencia.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo en Tamaulipas, indicó que esta alianza estratégica impulsa la formación de talento joven, integrando a mujeres y hombres en el corazón de la industria turística, listos para innovar, inspirar y fortalecer el orgullo tamaulipeco mientras llevan el nombre del estado a nuevos horizontes.

En el marco de la firma de este convenio con el vicerrector de la Universidad La Salle Victoria, Jorge Arturo Zárate Cisneros, el titular de Turismo puntualizó

que esta alianza, abre oportunidades para que la nueva generación aporte su conocimiento e innovación para el fortalecimiento del sector turístico.

“Nos entusiasma que este convenio contemple la participación de alumnos de las licenciaturas en Derecho, Administración, Arquitectura y Comunicación Digital e Imagen”, refirió Hernández Rodríguez.

Con este convenio, dijo, no solo se enriquece la formación profesional de los jóvenes, sino que también se fortalecen las capacidades de la Secretaría de Turismo. “Es un modelo de cooperación en el que todos ganamos”, afirmó.

Por su parte, el vicerrector de la ULSA, Arq. Jorge Arturo Zárate Cisneros aseguró que, “el convenio es una gran oportunidad para nuestra universidad, sobretodo para nuestra comunidad estudiantil”.