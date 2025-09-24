Impulsa Tamaulipas innovación con el “Foro Almacenamiento de Energía Eléctrica”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 24 de 2025.- El Secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, anunció que Tamaulipas impulsará la innovación energética con el “Foro Almacenamiento de Energía Eléctrica”; un espacio académico y técnico dedicado a analizar las nuevas tecnologías que transforman el sistema energético.

El evento se realizará el próximo 30 de septiembre en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Altamira, donde el secretario realizó la invitación a la comunidad estudiantil, técnica y empresarios a ser parte de la transición energética de Tamaulipas.

Ángel Jiménez señaló que durante el foro se abordarán soluciones estratégicas como baterías, arenas sílicas y rebombeo hidráulico, elementos clave en la consolidación de un sistema eléctrico más eficiente, sostenible y preparado para la transición energética.

Destacó que el foro forma parte del compromiso del Gobierno de Tamaulipas para fomentar el conocimiento, la innovación y la colaboración entre la academia, la industria y las instituciones públicas, generando alternativas que impulsen el desarrollo sostenible en la entidad.

Asimismo, las conclusiones de este foro se integrarán como parte de las discusiones dentro del Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2025, a celebrarse del 24 al 26 de noviembre en la Expo Tampico.

Para poder participar deberás registrarte al siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFiDduYK49EH0JQdVFtO6qpAAcNESTQ7NhxR4wwYbl8Y_9Yw/viewform