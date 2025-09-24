Por: Raúl Terrazas Barraza

Acelerados por la Sección 30

Suena y sonará muy extraño que, con mucha anticipación haya comenzado el deseo de quienes le traen ganas a la silla que ocupa el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, de exteriorizar sus intenciones, aunque, ya se había dado un conato de aceleramiento, cuando un grupo de maestros salieron a protestar disque para acelerar la solución a sus demandas.

Ello, porque quienes están al frente de las carteras del Comité Ejecutivo Seccional no aportan resultados, incluso, llegó a decirse que se trató de la primera sublevación y que, quedaría anotada, en el equipo de trabajo del dirigente, para tomar medidas correctivas, porque no se vale que él busque el beneficio de todos y los acelerados traten de llevar agua a su molino.

Todavía faltan unos 11 meses para que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación emita la convocatoria para renovar la Sección 30 de Tamaulipas, pero, como quiera los que se quedaron en la raya en la elección de hace dos años, entre ellos el director de secundaria Naif Hamscho Ibarra, su compañero de derrota Abelardo Ibarra y se acaba de anotar el exdirigente Enrique Meléndez Pérez.

El asunto es que, pese a los cuestionamientos que puedan realizar quienes jugaron las contras a Rodríguez Treviño en la pasada contienda sindical, pueden sufrir una nueva derrota en caso de que el líder decida que se reelegirá en el cargo, porque cuenta con el respaldo de las Delegaciones Sindicales y de las bases.

Además, si el líder estatal el trae ganas a la dirigencia nacional y llegó a pensar que está en posibilidades de competir contra los grupos cerrados que controlan el Sindicato Nacional, pensar que se pueda quedar por un periodo más al frente de la Sección 30, es más que válido.

Que haya intereses manifiestos de personas que se dicen muy representativos de los trabajadores de la educación y que, con mucho tiempo de anticipación pretendan mover el avispero, no quiere decir que cuentan con el respaldo de las bases sindicales, todo queda en el terreno de las suposiciones y será hasta el momento exacto cuándo rodríguez Treviño decida si es él o a quien respaldará para que se quede en su lugar.

Los otros

El equipo Correcaminos de Básquetbol que país a la siguiente ronda del torneo nacional, luego de ganar a la escuadra de Zacatecas, en el gimnasio Multidisciplinario de la Lola en Ciudad Victoria, entregó al Rector Dámaso Anaya Alvarado y a su esposa licenciada Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, donativo de víveres y útiles escolares recaudados por el equipo durante sus encuentros o de la Temporada 2025 de la MX LNBP.

Son acciones de solidaridad con la causa social que releva a cabo la universidad a través del Voluntariado Familia UAT, para participar de las campañas altruistas con las que se lleva bienestar y esperanza a la población más vulnerable, de la entidad, por ello, el líder de los universitarios agradeció al Equipo CorreBasket y a su afición el buen gesto de colaborar con la sociedad

Ese destacado y entendido lado humano de la comunidad universitaria atiende necesidades que antes estaban olvidadas y es mediante Familia UAT, que se trabaja para que la ayuda llegue a más personas y a comunidades que requieren de la mano de grupos organizados como el de la Universidad

Además del Día Internacional de Investigación contra el Cáncer, del del Cáncer de Tiroides y Día de las Patentes de Software, este 24 de septiembre se celebró el Día del Gorila.

Y, sí del mes de septiembre se trata y al cual se le apuesta para que los calorones de por estos lares se conviertan en solo altas temperaturas, hay datos interesantes que vale la pena tener en cuenta en septiembre, trajo el otoño, la es la Hortensia y la piedra preciosa es el Zafiro.

Las personas nacidas en el mes de septiembre son meticulosas, organizadas y persistentes. En algunos países este mes representa la época de la vendimia, ya que en este mes se inicia la recolección de uvas.

En el Congreso del Estado aprobaron como requisito que, para ser miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, las personas que aspiren o sean propuestas, deben de licenciados en Derecho con título expedido por una institución legalmente autorizada y, además, tener al menos cinco años como profesionistas, acreditar conocimientos y experiencia sobre derechos humanos.

La propuesta de este requisito fue presentada por el Diputado regeneracionista de Reynosa, Armando Zertuche Zuani, quien además está de acuerdo en que, esos consejeros puedan trabajar en el sector privado.

Ojalá que esto hubiese pasado en el sexenio panista de Tamaulipas, porque durante todo ese tiempo, hicieron y deshicieron de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, sin tomar en cuenta que se trata de una institución que debe ser prestigiosa y estar al servicio de la sociedad, no a que se sirvieran del presupuesto con el que opera esa instancia.

El director General del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, estuvo en la capital de Tamaulipas, para supervisar junto con el Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya y el secretario de Obras Públicas, ingeniero Pedro Cepeda Anaya, el avance del programa de viviendas para el Bienestar que se ejecuta en la entidad y que comprende la edificación de casi mil 500 viviendas que beneficiarán a personas que ganan de uno a dos salarios mínimos.

Las viviendas sobre en los fraccionamientos Todos por Tamaulipas con 935 casas, San Felipe con 98 y Las Águilas con 386, mismas que, por la indicación directa de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, serán entregadas muy pronto a los trabajadores que hacen sus aportaciones al INFONAVIT.