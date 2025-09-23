Trasvase de agua de El Cuchillo a la Marte R. Gómez se determinará hasta noviembre: Secretaría de Recursos Hidráulicos

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Septiembre 23 de 2025.- El Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, informó que el trasvase de agua desde la presa El Cuchillo, en Nuevo León, hacia la presa Marte R. Gómez en Tamaulipas se definirá hasta el próximo 1 de noviembre, fecha en que se llevarán a cabo los análisis que permitirán determinar si se llevará a cabo un trasvase, conforme a lo estipulado en los acuerdos firmados en 1996.

El funcionario estatal subrayó que, mientras tanto, el almacenamiento actual de la presa Marte R. Gómez es suficiente para garantizar la disponibilidad de agua para la población y el sector agrícola, permitiendo además implementar un plan de riego óptimo.

Por otra parte, Quiroga Álvarez explicó que la Comisión Nacional del Agua cuenta para el presente año con 52 millones de pesos, acreditados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que serán destinados al estudio de factibilidad del proyecto que tiene como propósito traer agua del río Pánuco a la presa Vicente Guerrero. Este embalse funcionaría como vaso regulador para posteriormente trasladar el recurso hídrico hacia la frontera de Tamaulipas.

El secretario agregó que, dentro de este mismo análisis, se considera la posibilidad de derivar agua de la presa Vicente Guerrero hacia la presa Cerro Prieto, en Linares, Nuevo León. No obstante, puntualizó que será la CONAGUA quien marque los tiempos y determine la viabilidad de esta acción.

“En las pláticas que se han tenido ha surgido también la posibilidad de que desde la presa Vicente Guerrero también se pudiera derivar algún gasto a la presa Cerro Prieto en Linares, pero eso lo va a determinar el estudio que va a llevar a cabo la Conagua”, dijo.