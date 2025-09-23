Rehabilitación y fortalecimiento de infraestructura educativa en Tamaulipas; un compromiso con la educación

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 23 de 2025.- El Gobierno del Estado que encabeza Américo Villarreal Anaya, mediante la Secretaría de Obras Públicas (SOP) y el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) ha rehabilitado y fortalecido planteles escolares en todas las regiones de Tamaulipas con una inversión mayor a los mil 300 millones de pesos.

El titular de la SOP, Pedro Cepeda Anaya mencionó que, con los recursos destinados a este rubro se ha logrado avanzar de forma importante modernizando y rehabilitando los inmuebles educativos de la entidad.

“Con la visión transformadora de nuestro gobernador, entre el ITIFE y la Secretaría de Obras Públicas, ya estamos superando los mil 300 millones de pesos invertidos en infraestructura educativa”, subrayó el servidor público.

Destacó que rehabilitan escuelas con mejoramiento y modernización de aulas, sanitarios, instalación de cisternas, aire acondicionado, construcción de bardas, cercas, comedores, subestaciones eléctricas y techumbres.

Con estas acciones, dijo, se reduce el rezago en instalaciones educativas en muchas localidades del estado, garantizando que las y los alumnos cuenten con espacios dignos para su formación escolar.