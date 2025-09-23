Estatales

Recorre SEDENER municipios para concretar la electrificación al 100%

17 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 23 de 2025.- Como parte del proyecto de “Electrificación al 100%” liderado por el gobernador Américo Villarreal, la Secretaría de Desarrollo Energético ha visitado la mitad de municipios del estado para atender a las familias que aún no cuentan con este servicio.

El subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón, señaló que se ha visitado un total de 22 municipios para identificar las zonas donde no cuenta con energía.

“Hemos recorrido un total de 22 municipios, los que son Hidalgo, Casas, Jaumave, Palmillas, Tula, Gómez Farías, Ocampo, Xicoténcatl, Mainero, San Carlos, Villagrán, Güémez, Jiménez, Abasolo, San Fernando, Méndez, Burgos, Cruillas, Miquihuana, Bustamante, y en las oficinas de la secretaría recibimos a los presidentes de San Nicolás y Padilla”, señaló.

Asimismo, declaró que ya se tiene en la mira recorrer los demás municipios para que ningún tamaulipeco quede sin este recurso.

“Aún tenemos pendiente 21 municipios, visitaremos todo Tamaulipas para que todas y todos los tamaulipecos que aún no tienen acceso a la energía eléctrica, sean beneficiados por este proyecto que lidera nuestro gobernador Américo Villarreal”, finalizó.

17 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Impulsa salud campaña de prevención “Lleguemos a Salvo”

13 min ago

Impulsa Gobierno de Tamaulipas  turismo comunitario con nuevas cabañas en la Poza Madre de Ocampo

23 min ago

Fortalece SEDUMA planeación urbana de Nuevo Laredo

28 min ago

Trasvase de agua de El Cuchillo a la Marte R. Gómez se determinará hasta noviembre: Secretaría de Recursos Hidráulicos

32 min ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button