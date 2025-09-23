Recorre SEDENER municipios para concretar la electrificación al 100%

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 23 de 2025.- Como parte del proyecto de “Electrificación al 100%” liderado por el gobernador Américo Villarreal, la Secretaría de Desarrollo Energético ha visitado la mitad de municipios del estado para atender a las familias que aún no cuentan con este servicio.

El subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón, señaló que se ha visitado un total de 22 municipios para identificar las zonas donde no cuenta con energía.

“Hemos recorrido un total de 22 municipios, los que son Hidalgo, Casas, Jaumave, Palmillas, Tula, Gómez Farías, Ocampo, Xicoténcatl, Mainero, San Carlos, Villagrán, Güémez, Jiménez, Abasolo, San Fernando, Méndez, Burgos, Cruillas, Miquihuana, Bustamante, y en las oficinas de la secretaría recibimos a los presidentes de San Nicolás y Padilla”, señaló.

Asimismo, declaró que ya se tiene en la mira recorrer los demás municipios para que ningún tamaulipeco quede sin este recurso.

“Aún tenemos pendiente 21 municipios, visitaremos todo Tamaulipas para que todas y todos los tamaulipecos que aún no tienen acceso a la energía eléctrica, sean beneficiados por este proyecto que lidera nuestro gobernador Américo Villarreal”, finalizó.