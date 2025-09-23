Patrullajes del Grupo Motorizado “Linces” de la Guardia Estatal disminuyen delitos en zonas comerciales

-Este medio de transporte permite el desplazamiento rápido y ágil en zonas urbanas de alta afluencia vehicular

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 23 de 2025.- La agilidad y velocidad que el patrullaje a bordo de motocicletas permite a integrantes del Grupo Motorizado “Linces” de la Guardia Estatal ha permitido la reducción de la incidencia delictiva, principalmente en zonas comerciales.

De acuerdo al policía “A”, Miguel Alejandro De Leija Reyes, perteneciente a este agrupamiento, representantes del ramo empresarial de Ciudad Victoria han reconocido los resultados obtenidos de los recorridos de seguridad y vigilancia, ya que permite la respuesta del personal de la Guardia Estatal sin interferir con la movilidad de peatones y automovilistas.

“Han agradecido el servicio”, han agradecido el patrullaje que se realiza, así estar más constantes en los negocios, manifestó.

Además de recorrer el primer cuadro de la ciudad, el agrupamiento participa en diferentes acciones operativas y de proximidad en otros sectores donde se solicita su intervención, reforzando la confianza de la población y la cultura de la denuncia a través de los medios oficiales: 911 y 089.