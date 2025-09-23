Inicia Paralimpiada Nacional 2025; Tamaulipas logra primeras medallas

Aguascalientes, Aguascalientes.- Septiembre 23 de 2025 .- Lleno de colorido y entusiasmo, se llevó a cabo el inicio oficial de la Paralimpiada Nacional 2025, con la participación de la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez; el director general de la CONADE, Rommel Pacheco, y los directores del deporte de diversos estados, entre ellos Manuel Virués, titular del INDE Tamaulipas.

Más de mil 500 atletas adaptados de entidades como Campeche, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Quintana Roo, Veracruz, Jalisco, Querétaro, Nuevo León y Tamaulipas se dieron cita en este evento deportivo.

Tamaulipas participa con más de 100 atletas en distintas disciplinas, incluyendo boccia, paranatación, natación y paraatletismo, danza deportiva, entre otros.

Durante la inauguración se encendió el Pebetero Olímpico, un momento que desató la alegría de las y los deportistas. Por su parte, Rommel Pacheco agradeció el apoyo de los padres de los atletas.

Manuel Virués expresó su orgullo por la representación tamaulipeca. “Un gran honor haber estado en la inauguración de este magno evento deportivo y Tamaulipas va a refrendar su categoría y que es potencia en estas disciplinas”.

TAMAULIPAS EMPIEZA COSECHA DE MEDALLAS

Tamaulipas inició su participación en los Paranacionales 2025 con una destacada cosecha de medallas en diferentes disciplinas, incluyendo boccia, paranatación, natación y atletismo, demostrando la preparación y el talento de sus atletas desde el primer día.

Santiago Fonseca Ramírez, originario de Reynosa, obtuvo la medalla de plata en los 100 metros libres, categoría S6 Juvenil Menor, convirtiéndose en el primer medallista tamaulipeco de los Paranacionales 2025.

Ángel Alejandro Ríos Avilés, de Ciudad Victoria, sumó otra presea al ganar la medalla de plata en los 50 metros dorso.

Ian Arvizu Chávez, originario de Altamira, se adjudicó la medalla de bronce en los 100 metros libres, categoría S7.

Con estos resultados, Tamaulipas inicia su participación en la Paralimpiada Nacional 2025 con un desempeño destacado en busca de quedar en la parte alta del medallero nacional.