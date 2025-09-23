Impulsa SEDUMA lineamientos viales que privilegian al peatón y la bicicleta

-Las propuestas se enfocan en reducir la dependencia del automóvil y fortalecen la movilidad sustentable, priorizando transporte colectivo, bicicleta y caminata

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 23 de 2025.- Frente al incremento del parque vehicular y los retos que impone la urbanización en las principales ciudades del estado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) presentó lineamientos de diseño vial que buscan transformar la movilidad en Tamaulipas. La propuesta plantea favorecer el uso del transporte colectivo, la bicicleta y los traslados a pie, reduciendo la dependencia del automóvil particular y contribuyendo a un entorno más saludable y sostenible.

En representación de la titular de la SEDUMA, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, el subsecretario de Desarrollo Urbano, Fernando Daniel Páez Suárez encabezó el “Taller para la Implementación de la Normatividd en el Diseño Vial con Enfasís en Seguridad Vial”, en el que se destacó que estos cambios responden a tres grandes retos como el crecimiento acelerado del parque vehicular, la migración de población rural a las ciudades y la persistencia de modelos de planeación que favorecen al automóvil sobre las modalidades no motorizadas.

“La aplicación de estos lineamientos es la forma de crear condiciones propicias en nuestra entidad para desincentivar el uso excesivo del vehículo particular”, señaló el funcionario.

Agregó que la aplicación de estas medidas generará impactos positivos que van desde la reducción de la contaminación del aire y el ruido, hasta el fomento de la actividad física y la salud pública. También fortalecerá la movilidad sustentable, hará más eficiente el uso de los recursos y, sobre todo, contribuirá a la construcción de comunidades más unidas y conscientes del cuidado ambiental.

Estos lineamientos forman parte de la visión humanista del Gobierno de Tamaulipas, que busca ciudades más ordenadas, seguras y saludables para quienes las habitan. Con ello, se reafirma el compromiso de colocar a las personas en el centro de la planeación urbana, en congruencia con la vocación de las vialidades de los municipios más poblados del estado.