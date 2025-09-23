Impulsa Gobierno de Tamaulipas turismo comunitario con nuevas cabañas en la Poza Madre de Ocampo

Ocampo, Tamaulipas.- Septiembre 23 de 2025.- En el corazón del Vergel Tamaulipeco, la Poza Madre se alza como un auténtico paraíso natural, consolidándose como el emblema del turismo comunitario en la región.

Con la próxima apertura de cabañas por parte del Gobierno de Tamaulipas, la expansión de servicios innovadores y estrategias visionarias, este destino está listo para cautivar a un mayor número de visitantes, impulsando el desarrollo sostenible de la comunidad local.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas, señaló que esta belleza natural cuenta con dos tirolesas, kayaks para paseos y lanchas para disfrutar de las aguas cristalinas de este entorno único.

“Además, te esperan cocineras tradicionales con sus deliciosos guisos preparados a la leña, tortillas y gorditas recién hechas a mano, acompañadas de un aromático café o una refrescante agua”, refirió.

Hernández Rodríguez también explicó que el lugar cuenta con asadores y palapas para disfrutar una sabrosa carne asada, escuchar los murmullos de la naturaleza, el fluir del agua, el canto de las aves y mucho más, así como espacios para acampar.

El titular de Turismo adelantó que próximamente se construirán cabañas por parte del Gobierno del Estado, lo que abonará aún más a esta gran experiencia de turismo comunitario.

Por el momento, este lugar solo abre los fines de semana. La Poza Madre se ubica en el ejido Chamal Viejo, en Ocampo, Tamaulipas.