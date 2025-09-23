Por: Raúl Terrazas Barraza

AVA con universitarios de Trabajo Social

Como nunca había sucedido en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, UATSCDH, el Gobernador del Estado y el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, así como el titular de la Secretaría de Educación, coincidieron en la toma de protesta de la Doctora Blanca Guadalupe Cid de León Bujanos como directora de esa institución para el período 2025-2029.

Por tanto, quedará anotado en el libro de las muy buenas noticias, porque en el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya estuvo allí entre los universitarios a quienes ha reiterado en muchas ocasiones que respalda y respaldará para que la institución cumpla con su noble tarea de formar profesionistas que, con las herramientas necesarias incidan en la transformación de Tamaulipas y que sea a favor de la población.

Minutos antes de rendir protesta, el Rector de la UAT, Médico Dámaso Anaya Alvarado, entregó a la nueva responsable de la UATSCDH, el documento con el resultado de la elección que se llevó a cabo en la Facultad y que avala su llegada al máximo cargo de la institución.

Fue un evento con el sello de los jóvenes, algarabía, unidad y respaldo a las autoridades tanto de su Facultad como de la Universidad, por ello, el Titular del Poder Ejecutivo en su mensaje señaló que la UAT es una aliada de su administración en la construcción de la salud social y bienestar de la comunidad, de manera que, la contribución de la Unidad Académica que ahora dirige la Doctora Cid de León Bujanos, para formar profesionistas que hacen comunidad y fue en ese momento cuando reconoció la trayectoria profesional y académica de la nueva Directora.

Le pidió que redoble su trabajo y los esfuerzos de la comunidad de la Institución que dirige para trabajar en dirección a la meta trazada por el Rector Anaya Alvarado en el sentido de engrandecer la Universidad pública, algo que consideró sucede casi de manera normal, porque los egresados de las carreras de trabajo social, psicología y nutrición llegarán, con su trabajo, a transformar a Tamaulipas.

Villarreal Anaya, hizo ver que, de manera especial, el Gobierno del Estado ha dado prioridad al trabajo social, para que se mantenga como una línea de acción que permita construir la salud social, porque estarán siempre muy comprometidos en la tarea de actuar y hacer tareas que se relacionan con el bienestar del entorno social.

Por su parte, el líder de los universitarios dijo que Trabajo Social es una de las instituciones de la UAT con mayor tradición al haberse fundado en 1957, es decir, está en su aniversario número 68 e hizo ver que en la actualidad estudian en ella más de dos mil alumnos tanto de licenciatura como de postgrado y fue una de las Facultades que recibieron hace unos días la acreditación de Trabajo Social, junto con otras cuatro de diferentes Facultades.

También Anaya Alvarado, expuso que la directora de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano acudió a la Cámara de Diputado del Congreso de la Unión como parte de un equipo de expertos que propusieron una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación a fin de incorporar al trabajo social dentro de la educación, de tal forma que la UAT aporta no solo a Tamaulipas, sino al país elementos que apuntalen el desarrollo socia

La nueva directora de Trabajo social, Doctora Cid de León Bujanos, a gradeció la confianza del Rector de la UAT y el respaldo del Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya hacia su persona y se comprometió a hacer una gestión basada en los valores del humanismo, la inclusión y la innovación, además, pidió a la comunidad universitaria trabajar en unión para mantener el prestigio de la UATSCDH y de la Universidad misma.

Los otros

La Diputación Permanente del Congreso del Estado que tiene a su cargo el Legislador Francisco Adrián Cruz Martínez, convocó este martes a sesión Pública Extraordinaria del Pleno, para las dos de la tarde de este miércoles, con la finalidad de presentar dictámenes producto del trabajo de la propia Diputación Permanente, entre los que, están considerado el que, a propuesta del Poder Ejecutivo, extinguirá la existencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tampico y la Junta Especial Número Dos, por tanto, sus funciones y expedientes serán trasladados a las instancias de esa dependencia que operan en Ciudad victoria, ello con la finalidad de reorganizar el sistema de justicia laboral

Además, con estas adecuaciones mejorará la eficiencia, se reducirá el rezago procesal y se dará continuidad a los trámites laborales, para responder al mismo tiempo a la reforma laboral del 2019 que marcó el inicio de la modernización de la justicia laboral en México.

También serán sometidas al Pleno Legislativo, las reformas a varias disposiciones legales inherentes a la estructura y funcionamiento de la administración pública estatal, cuyo caso concreto tiene que ver con la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para fortalecer sus atribuciones.

Están en agenda unos tres casos más que ya pasaron por la Diputación Permanente, pero que, tomarán forma una vez que sean votados y aprobados en el Pleno Legislativo.

Al grupo de Legisladoras y Legisladores que trabajan al lado del Diputado Cruz Martínez, ya solo les quedan una semana en su encargo, porque el miércoles que viene deberán de nombrar a la mesa directiva que se hará cargo del primero periodo ordinario de sesiones que comienza el primero de octubre y concluye el 15 de diciembre, mismo que corresponde al segundo año de trabajo de la legislatura 66.