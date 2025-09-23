Por: Raúl Terrazas Barraza

Sincronía que requiere re-sincronía

Algo no quedó bien con los nuevos semáforos, desde luego, no son ni el tipo de equipo, el color de las luces, su ubicación mejor en los cruces de las calles donde funcionan y mucho menos la tecnología moderna que los hace cambiar la luz cada determinado tiempo.

Se trata de la sincronización, porque hay varias avenidas en las cuales, con los semáforos viejitos no se hacían colas tan largas de vehículos para seguir de frente o dar la vuelta en alguno de los sentidos, apreciaciones que están basadas en un sentido lógico debido a que, son demasiados los vehículos que hacen fila para pasar un semáforo, cosa que ha comenzado a incomodar a los automovilistas.

Esto último al grado de que, hay quienes consideran que estaban mejor los semáforos que tenían añales, que los nuevos ubicados en la calle 16 en su cruce con el Bulevar López Mateos, en razón de que, automovilistas y unidades de servicio, forman una fila que, de manera usual en horas pico llega desde la calle nueve hasta el 16.

Da la impresión de que, para la sincronización de sur a norte que tienen los semáforos a lo largo de la calle 16 o Cinco de Mayo, el tiempo de la luz para el paso de las unidades que vienen en forma perpendicular, es decir, por el Bulevar López Mateos, es un corto y a ello el filonón que se hace durante muchas horas de la mañana.

Obvio, algo extraño es que la sincronía de los semáforos puede quedar hasta ese semáforo, porque el que sigue está hasta el 16 Michoacán, a muchas cuadras de distancia y de allí, el que sigue se localiza hasta el mismo 16 y su cruce con el Libramiento Naciones Unidas, allá por el rumbo de La Salle Norte, de manera que, algo debe de hacerse y pronto, porque tanto vehículo varado durante muchas horas del día entre el nueve y 10 Bulevar López Mateos, no es normal.

El otro semáforo que quedó mal, es el del ocho Michoacán, porque antes, con los equipos viejos, después de que terminaban de pasar en luz verde los vehículos que de desplazaban en dirección oriente de esa avenida, los unidades que esperaban para dar la vuelta hacia Michoacán Poniente o en u para tomar la lateral del Ocho pasaba la cantidad suficiente para que nunca la cola fuera de más de 15 carros, ahora con la nueva sincronización la cola se hace de más de 50 vehículos.

Es decir, en carril que está penado al camellón central de la calle ocho en dirección Sur a Norte, queda invadido por quienes darán vuelta en el semáforo de la calle Michoacán, por tanto, se reduce la circulación por el canal central de la avenida y aumenta el riesgo de colisiones, en ese tramo en el cual los conductores suelen traer mucha prisa, al grado que, las laterales desde la Calle de Zacatecas hasta la Avenida del Valle se convierten carriles de alta velocidad.

Este fenómeno de largas colas en el retorno o la vuelta en el Ocho Michoacán, tiene poco más de un mes, fecha en la que, se dio por concluida la sincronización de los semáforos nuevos, incluso, por esa misma avenida, pero en la vuelta del semáforo que está entre la tienda de Autoservicio Campestre y la Planta de Gas CONVICSA, también genera filas largas, pero, nunca como la que obliga a los automovilistas a esperas hasta tres luces verdes para el retorno o la vuelta en el semáforo de la calle Michoacán.

Alguien y quizá deba ser la Guardia Estatal a través de su División Tránsito Estatal, debe de observar estos fenómenos, para que, se re-sincronicen los semáforos en los dos puntos analizados, porque es cosa de liberar tiempos, es decir, que en el 16 Bulevar López Mateos, la luz verde para los que van de Oriente a Poniente dure unos tres minutos más.

Y en el caso del semáforo del ocho Michoacán lo mismo, solo que la vuelta de Sur a Poniente y el retorno por la lateral del Norte hacia el Sur, dure también tres minutos más, aligeraría la carga vehicular, se reduciría la cantidad de personas desesperadas y apunto de hacer coraje, pero, también la posibilidad de más accidentes, dado que, siempre hay accidentes por descuidos debido a la gran carga vehicular que tiene el Bulevar Tamaulipas, desde su cruce con los bulevares Fidel Velázquez y López Mateos, hasta la Glorieta ubicada en el Norte de la ciudad en la interjección con el Libramiento Naciones Unidas.

Si quienes colocaron los nuevos semáforos ya se fueron, tienen que existir funcionarios estatales o municipales que se quedaron con teléfonos y contactos de las personas que trabajaron en ello y nada sería más congruente que se comunicaran con ellos, para que tras la sincronía se realice una re-sincronía.

Los otros

Por el mismo rumbo de las preparatorias, el secretario de Educación en la entidad, Doctor Miguel Ángel Valdez García, anunció que en las escuelas que tenían turnos vespertinos de primaria y secundaria, como hay menos niños en esos niveles educativos y debieron de cerrarse, los espacios serán aprovechados para abrir escuelas preparatorias, ya que hay más jóvenes que requieren atención en el nivel de educación media superior.

Esto tiene que ver con la dinámica poblacional, es decir, por grupo de edad, la pirámide poblacional de Tamaulipas y de México tiene más personas de 15 años para arriba que de 15 años para abajo y por tanto, la demanda de prepas es mayor, producto desde luego de que, las nuevas generaciones ya no tienen como antes diez, ocho, seis, cuatro o tres hijos, ahora son de uno y dos, muy raro de tres y también ninguno, de ahí que la población para los primeros niveles de educación se ha reducido al grado de ya no ocuparse los turnos vespertinos y reducir la cantidad de personas en los grupos matutino.

El funcionario dijo que los maestros asignados a clases vespertinas, podrán incorporarse a otras escuelas y para abrir prepas vespertinas, la secretaría de Educación de la entidad explorará sobre la obtención de plazas para maestros de preparatorias.

Se trata entonces de una reconversión, dicho de forma literal comenzarán a usar, los espacios de secundarias y primarias vespertinas en espacios para servicio educativo de preparatoria.