Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Morena va a ganar todo en el Altiplano en 2027

De acuerdo a lo que se visualiza en la región del altiplano tamaulipeco, todo hace indicar que el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) se llevará todo en el 2027, con organización y unidad. O sea, “carro completo”, sobre todo en las alcaldías y las dos diputaciones, la federal y local.

Y si nos vamos por partes, tres municipios ya son de la izquierda, es decir, Tula, Jaumave y Palmillas, donde predomina en los dos primeros Morena y en el otro el PT; faltando por recuperar Bustamante y Miquihuana, pero hasta donde se sabe en Bustamante, se afirma que ganará ahí Morena o PT y con la misma actual administración municipal, pues institucional y cuenta con todo el apoyo del actual gobierno estatal.

En Miquihuana ya están cansados de que nada más entre la actual alcaldesa Gladys Magalis Vargas Rangel y su media naranja, Roque Sánchez Carrizal se lleven todo y ya hasta les dicen que son los nuevos ricos de ese municipio. Así que, quien vaya por Morena o PT se la llevará de calle, pues ya no quieren más de lo mismo.

Y si a ello le agregamos que en esta región y en el resto del estado, tienen al mejor gobernador, evaluado muchas veces en la figura de Américo Villarreal Anaya, y además nuestro estado de Tamaulipas, es uno de los más consentidos de la federación y ahí están los apoyos federales a la vista.

Además se fortalece en el combate a la pobreza, en combatir la corrupción y sobre todo se aplica lo de la Dra. Sheinbaum de: primero los pobres y luego los demás, y aplica los principios: de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo y ellos tiene que mucho que ver con los programas sociales por parte de bienestar.

Total, con todo lo anterior se prevé y se asegura que Morena al menos en esta región semiárida, se llevará “carro completo” por su humanismo, eficiencia en el gobierno e identificación con el proyecto de la transformación en todo el país.

Cabe destacar que, en los municipios donde ya gobierna la izquierda en esta región y si sus ediles hacen bien las cosas, hasta podrían reelegirse por un periodo más, pues ya se acordó en el Consejo Nacional de Morena que si se pude. Sobre este último tema, más adelante lo abordaremos más a detalle.

​​​​NOTAS CORTAS

​1.- No se sorprenda que se podría endurecer los operativos anti alcohol por lo ocurrido hace días en la Capital del Estado, Ciudad Victoria, donde un ebrio (Guardia Estatal para acabarla y son los que deben poner el ejemplo), intentó evadir un retén de agentes de tránsito y provocó un choque contra motociclista y tras confirmarse la gravedad de las lesiones, hospitalizaron al lesionado, así como detuvieron al responsable y lo pusieron a disposición de las autoridades competentes, por lo que, con esto, insisto, se podría endurecer no solo de las medidas preventivas a través de los retenes, sino también de las multas que se apliquen por este hecho y va parejo para todos, sin excepción alguna.

Por lo tanto, el Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Victoria, Javier Córdova González, hizo un llamado a los conductores a hacerlo con responsabilidad y pidió especialmente a los padres de familia que no presten los vehículos a sus hijos, sobre todo cuando son menores de edad y saben que acudirán a una fiesta, pues muchas veces no tienen la conciencia, ni la cultura vial para conducir sin haber ingerido alcohol, lo que provoca accidentes de grandes dimensiones que derivan en la perdida de una o más vidas, incluso puede ser la propia. Cuidémonos todos, agregó.

2.- Algo le falta a la Presidenta Municipal de Miquihuana, la que se dice enfermera y no sabe poner una inyección, Gladys Magalis Vargas Rangel, que no llega a calar hondo en la comunidad por más que se afane en interpretar sus carencias y no hace nada. Todo para el vencedor de su media naranja.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco