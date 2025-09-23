Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Carmen Lilia la buena para la grande

* Apostar a lo seguro por Morena

Aunque prácticamente falta mucho para el 2028, muchos ya andan apostando a sus candidatos o candidatas para la sucesión gubernamental en Tamaulipas. También vemos cómo otros institutos políticos se han adelantado en elegir a su candidato en este caso específico Los Verdes, ya destaparon y han dicho que van con Maki Ortiz Domínguez.

La misma que viene del establo azul, pasando por la coalición “Por Tamaulipas al Frente” y hoy está convertida en Verde; sin embargo todo hace indicar que para la elección del 2028 y de acuerdo al ejemplo nacional, va mujer en nuestro estado.

Y sí hay dos o tres féminas bien vistas con más tablas, arrastre, pero creemos que la buena saldrá de Nuevo Laredo, es decir, Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal, actual alcaldesa de ese municipio fronterizo y según encuestas siempre sale arriba por su buen trabajo, buena organización y por su humanismo que se caracteriza, por lo que desde el sur, centro y norte del estado, ya le están apostando a ese proyecto político, lo que ha dado resultados y viene trabajando muy fuerte en territorio como se debe.

Además, todo hace indicar que tanto los altos mandos morenistas a nivel nacional y estatal ven esa mejor opción, pues sería una candidata bien fortalecida e identificada con las bases y con una imagen limpia.

Y si hablamos de proyectos en Nuevo Laredo, algunas por gestiones directas de la alcaldesa, pues se ha notado mucho el apoyo federal y estatal. Y no se diga los proyectos emblemáticos como la Agencia Nacional de Aduanas que será inaugurada a corto tiempo por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; la ampliación del Puente Comercio Mundial de aquella frontera, a 18 carriles y el Tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo. Solo por citar algunas y viene más para ese puerto aduanero.

NOTAS CORTAS

1.- Y hablando precisamente de Nuevo Laredo, permítanme saludar con mucho afecto a un gran amigo, viejo conocedor de la política nacional y estatal, radicado en esa ciudad fronteriza; me refiero al abogado Gilberto Ortiz Medina, quien a lo largo de su vida se ha desempeñado en distintos cargos de partido y dentro de la administración pública.

Hay muchos hombres y mujeres neolaredenses que lo buscan por su vasta experiencia y su cercanía con grupos políticos locales y es obra que el hombre comulga con las ideas y el proyecto político de la alcaldesa Carme Lilia Cantúrosas Villarreal, quien está probando ya su segundo periodo al frente de la comuna.

2.- Anote esto por si le interesa. Si los pronósticos son acertados de que vaya Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal para la grande en el 2028, es un hecho también que la senadora Imelda Sanmiguel Sánchez vaya por esa posición, pero por el PAN, lo que quiere decir que dos neolarendenses féminas se disputarían la gubernatura de Tamaulipas.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.