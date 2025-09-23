Brinda SEBIEN apoyo para gastos funerarios

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 23 de 2025.- Para dar respuesta a las necesidades prioritarias de la población de bajos recursos en ocasiones de duelo por la muerte de un familiar, la Secretaría de Bienestar Social está otorgando un apoyo para gastos funerarios de hasta 8 mil pesos, mediante la estrategia Bienestar Solidario,informó la titular de esta dependencia, Silvia Casas González.

Dijo que en momentos adversos como lo es el fallecimiento de un familiar, se puede solicitar este en las delegaciones de la SEBIEN en los municipios, donde recibirán la información que deberán presentar para realizar el trámite correspondiente, el cual se caracteriza por contar con mínimos requisitos y sin costo.

Destacó que esta estrategia es una medida implementada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien a su paso por los hospitales en su calidad de profesionista de la medicina, conoció las vicisitudes que pasan las personas de escasos recursos cuando uno de sus familiares muere y deben hacer frente a los gastos funerarios.

“El apoyo de gastos funerarios es una preocupación de nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya por ofrecer un soporte económico en momentos adversos como lo es el fallecimiento de un familiar”, indicó.

Esta estrategia se puso en marcha este año a partir del mes de mayo y a la fecha se han entregado 56 apoyos a igual número de solicitantes, expresó, y destacó que es importante que la población se entere de la disponibilidad de esta ayuda para que pueda recibirla y paliar el quebranto económico que se genera por gastos funerarios.

“Son mínimos los requisitos que deben cumplirse para obtener este apoyo dirigido a gastos funerarios para la población de bajos recursos , es para los tamaulipecos, es para las familias que así lo requieran”, subrayó.

Esta iniciativa sensible y solidaria del gobernador, al igual que todos los programas de la SEBIEN, integran la política que suma voluntades para la transformación de Tamaulipas. puntualizó.