Invita el Gobierno de Tamaulipas a la edición 2025 del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano

-La presentación a medios nacionales se llevó a cabo en el Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque, en la Ciudad de México

Ciudad de México.- Septiembre 23 de 2025.– A nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, Silvia Casas González, Secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas dio a conocer en la Ciudad de México, junto al Director General del ITCA, Héctor Romero- Lecanda, la programación de artistas y pormenores de trigésima segunda edición del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano.

“Vamos a llevar folclor, festival, teatro, música a todos los rincones de Tamaulipas. Se pretende llevar presentaciones culturales de la más alta calidad para la población y visitantes”, precisó Casas González, quien enfatizó el interés del Gobierno del Estado por llegar, por primera vez con el festival, a los 43 municipios de Tamaulipas.

Durante la conferencia estuvieron acompañados por la subsecretaria general del Instituto Nacional de Bellas Artes, Haydeé Boetto Bárcena, quien refrendó la colaboración interinstitucional que el Gobierno de Tamaulipas ha mantenido en materia cultural para fortalecer sus proyectos, incluído el festival.

La Secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas aprovechó para invitar a todos los eventos que sucederán del 3 al 12 de octubre en el estado, en torno al tradicional festival cultural de los tamaulipecos.

“Les hacemos la invitación a los que son de Tamaulipas, a los que son de otros lugares de México, a quienes están en el extranjero, los invitamos a Tamaulipas, los esperamos con los brazos abiertos en el festival”, dijo.

UN FESTIVAL DIVERSO E INCLUYENTE

Por su parte, el Director General del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), Héctor Romero -Lecanda, dio a conocer parte de la cartelera nacional e internacional que se presentará durante los nueve días del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, integrada por artistas internacionales de países como Malasia, Cuba, Colombia y Estados Unidos, además de artistas nacionales y tamaulipecos, integrando una cartelera amplia y para todo público.

Además, dijo que en esta ocasión, el FICSM será un generador de proyectos, con “Polvo Enamorado”, espectáculo creado para rendir homenaje a grandes compositores de Tamaulipas, a través de intérpretes y solistas tamaulipecos que desarrollan su talento a nivel nacional.

“Será una joya este espectáculo creado para disfrutar de la música de compositores y compositoras, con un ensamble creado ex profeso y que estará rondando por el estado”, dijo Romero- Lecanda.

Precisó que la cartelera de cada municipio se encuentra ya publicada en el sitio festivaltamaulipas.com.mx, donde destacan artistas y agrupaciones como Bianca Marroquín, Argelia Fragoso, Matías Aguayo, la Compañía Nacional de Teatro, el Centro de Producción de Danza Contemporánea, entre otros.

De este modo, el Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, en su XXXII edición, llegará a los 43 municipios del estado con eventos gratuitos que se extenderán a las comunidades más apartadas para el disfrute de todas y todos los tamaulipecos, teniendo como eje rector que la cultura es un derecho para todas y todos, con un especial énfasis en las infancias y juventudes.