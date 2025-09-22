Sin casos de influenza aviar en tamaulipas

*El Secretario de Salud exhorta a reportar cualquier incidencia de aves muertas

VICTORIA, TAMAULIPAS.- Septiembre 22 de 2025.- Al ser cuestionado sobre la situación que registra Tamaulipas sobre influenza aviar, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que a la fecha no se han presentado pacientes con este padecimiento y exhortó a la población a reportar cualquier incidencia de aves muertas para aplicar los protocolos necesarios de protección.

Ante la preocupación que genera esta enfermedad, ya que es grave si se presenta en humanos, el titular de la dependencia estatal señaló que es común que este tipo de padecimiento se registre en granjas y aves silvestres migratorias de todo el mundo y Tamaulipas no es la excepción, y fue a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) que el pasado 19 de Septiembre se notificó la presencia de gripe aviar H5 en ave silvestre migratoria (gaviota) en Playa Bagdad de Matamoros.

Dijo que esta infección denominada influenza zoonótica, es una infección viral que comúnmente ocurre en aves, cerdos y otros mamíferos, sin embargo, algunas cepas pueden causar enfermedad en humanos que tienen contacto directo con dichos animales, por ello se realiza una vigilancia constante para detectar y tomar las medidas necesarias para que no se propague entre las aves, cerdos y otros animales.

En lo referente a la Secretaría de Salud, se realiza vigilancia epidemiológica constante en esas áreas para detectar algún posible caso de contagio en personas, mediante cerco epidemiológico en la zona y en coordinación con SENASICA, así como a través de las unidades cercanas al evento de influenza H5 en aves, ya que este trabajo coordinado hace posible contener algún brote de la enfermedad.

Reiteró que aunque actualmente no hay casos detectados en personas, se realizan muestras de laboratorio a quienes estuvieron expuestas o manipularon a las aves muertas de la playa, en patios, granjas, etcétera; y recomendó, principalmente a las personas que se encuentran en área de playa Bagdad, evite contacto directo con aves enfermas o muertas y en caso de identificarlas, notificar a SENASICA y/o a la Secretaria de Salud.

Recomendó que en caso de presentar síntomas respiratorios y haber estado en contacto con aves muertas o enfermas, acudir al centro de salud más cercano para su estudio; si presenta síntomas respiratorios, mantenerse en aislamiento (mantenerse en casa), mantener distancia de cuando menos 2 metros con otras personas, realizar medidas de higiene personal como lavado de manos y uso de cubrebocas.

Fue en el marco de la ceremonia cívica de honores a la bandera, que el secretario de Salud, también fue cuestionado sobre los avances del Hospital General de Madero, y en donde el gobernador Américo Villarreal Anaya, inauguró el Gimnasio “Ing. Américo Villarreal Guerra” en la escuela Norma de Educadoras de esta ciudad.

Al respecto, informó que esta unidad concluirá su primera etapa en el mes de diciembre y está por llegar personal de la federación para realizar supervisión de la obra y la instalación del equipo, así como serán unos 125 millones de pesos que permitirán concluir con el tercer y cuarto piso del nosocomio.

Esta unidad que sustituye al antiguo hospital civil, beneficiará a unos 500 mil habitantes sin seguridad social de su área de influencia, contará con 90 camas de hospitalización 21 consultorios de diversas especialidades, 5 Quirófanos, 2 Salas de expulsión; y una unidad oncológica con acelerador lineal, TAC, US, UCIN, Endoscopía que está contemplada para una segunda etapa de construcción.