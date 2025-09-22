Prevén lluvias por ingreso del Frente Frío No. 4 en Tamaulipas a partir del jueves; persistirán altas temperaturas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 22 de 2025.- La Coordinación Estatal de Protección Civil, informa a la ciudadanía que se esperan lluvias de moderadas a fuertes en toda la región a partir del próximo jueves. Estas precipitaciones estarán asociadas al ingreso del Frente Frío número 4 de la temporada.

Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador estatal de Protección Civil, detalló que, a pesar de la llegada del frente frío, no se anticipa un descenso significativo en las temperaturas, por lo que el ambiente cálido continuará en el estado.

“El día jueves tenemos el ingreso del Frente Frío número 4, sin tener un descenso térmico”, expuso González de la Fuente. “Va a traer lluvias en Tamaulipas a partir del jueves; serán lluvias de moderadas a fuertes”, añadió el funcionario.

Protección Civil de Tamaulipas hace un llamado a la población para que tome las precauciones necesarias ante las lluvias, como revisar techos y desagües, evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Respecto a la temporada invernal, se tiene pronosticado un total de 55 frentes fríos. Sin embargo, el coordinador González de la Fuente aclaró que aún es prematuro determinar si la temporada 2025-2026 será particularmente cruda.

“Serán 55 frentes fríos los que se pueden estar presentando. Todavía no hay pronóstico de un frente frío gélido”, indicó.

“Todavía es prematuro hablar de un frente frío drástico; el clima es muy cambiante”, finalizó.

Se recomienda a la ciudadanía seguir las indicaciones de las autoridades y consultar fuentes oficiales para cualquier actualización sobre el pronóstico del tiempo.