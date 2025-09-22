La Preparatoria UAT Tampico ya es una realidad: Dámaso Anaya

La Asamblea Universitaria autorizó la apertura de la nueva escuela preparatoria de la UAT en la zona sur del estado, que atenderá las necesidades de educación media superior y brindará una mayor cobertura de bachillerato en la región.

Ciudad Victoria, Tam.; 22 de septiembre de 2025.- El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, presidió la Asamblea Extraordinaria Universitaria en la que se aprobó la apertura de la Preparatoria UAT Tampico que ofrecerá el bachillerato general con el propósito de ampliar la cobertura educativa en la zona sur del estado.

Durante la sesión, que encabezó en forma presencial desde el Campus Victoria, y en la modalidad a distancia por la plataforma Teams, el rector resaltó que la Preparatoria UAT Tampico es ahora una realidad, subrayando que este proyecto responde a la creciente demanda educativa de bachillerato en esta región de Tamaulipas.

Dijo que esta iniciativa permitirá a la Universidad ampliar su presencia en el sur del estado, ofreciendo espacios que fomenten el desarrollo académico, personal y social de la comunidad estudiantil, reafirmando así el compromiso institucional con la educación de las nuevas generaciones.

La propuesta responde a un diagnóstico de pertinencia y viabilidad que confirmó la necesidad de contar con una preparatoria en el Campus Sur. Con este proyecto, la UAT amplía su presencia en el nivel medio superior, ofreciendo a los jóvenes más oportunidades para que sigan preparándose en los programas de licenciatura que ofrece la Universidad.

Se contará con un edificio de dos pisos, actualmente en proceso de adecuación para iniciar actividades el próximo año. Su modelo educativo contempla un bachillerato general con énfasis en música, fortaleciendo la vinculación con la Facultad de Música y Artes, y la formación integral del estudiantado.

Este avance se suma a la estrategia de crecimiento de la UAT en el nivel medio superior, que ha consolidado proyectos como la Preparatoria UAT Nuevo Laredo, la cual recibió este ciclo escolar a más de 300 estudiantes de nuevo ingreso, además del Bachillerato Virtual de la UAT, aprobado este año, y que comenzará a operar en enero de 2026, en modalidad en línea y cuatrimestral, para jóvenes y adultos mayores de 18 años que no han concluido sus estudios.

En la sesión también se aprobó la liquidación de los planes de estudio de los Centros Universitarios de Idiomas de Reynosa, Victoria y Tampico, así como modificaciones alineadas al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que fortalecerán la enseñanza del inglés y otros idiomas.

La Asamblea aprobó opciones de titulación para egresados de doctorado en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, con alternativas que incluyen la elaboración de proyectos con examen oral, la acreditación mediante examen oral de asignaturas y la publicación de un artículo científico en revistas reconocidas, acompañado de sustentación oral.

El rector Dámaso Anaya reconoció el trabajo de la comunidad universitaria y compartió los avances recientes de la institución, destacando el crecimiento de la matrícula en un 12 % en licenciatura, 39 % en media superior y 11 % en posgrado.

En su mensaje, agradeció el compromiso y esfuerzo de directoras y directores de los 27 planteles universitarios, que, junto con sus equipos de trabajo, han impulsado la consolidación académica, la vinculación social y la proyección institucional de la UAT.