Invita Economía a emprendedores a participar en los “Cursos: Santander Tamaulipas”

-La alianza estratégica del Gobierno de Tamaulipas con la institución bancaria, proporciona a las y los emprendedores habilidades para la mejora de la productividad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 22 de 2025.- La Secretaría de Economía del Estado y Banco Santander México abrieron la convocatoria a los “Cursos: Santander Tamaulipas”, con becas disponibles a través de la plataforma Santander Open Academy, que ofrece contenidos de calidad de universidades de prestigio internacional.

Los participantes podrán acceder a formación en gestión empresarial, negociación, emprendimiento, inglés y otros temas que fortalecen sus capacidades profesionales y empresariales.

“Con esta iniciativa brindamos a emprendedores y empresarios tamaulipecos acceso a capacitación de primer nivel, que les permitirá fortalecer sus habilidades y aprovechar mejor las oportunidades del mercado”, señaló Ninfa Cantú Deándar, Secretaria de Economía de Tamaulipas.

La funcionaria destacó que este esfuerzo forma parte del convenio de colaboración con Banco Santander, mediante el cual se busca impulsar la competitividad y el crecimiento de las MiPyMEs del estado.

En esta iniciativa participan Grupo Santander, la Secretaría de Economía de Tamaulipas y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del INJUVE con el propósito de capacitar en habilidades como: negocios básicos, inteligencia artificial, tecnología, inglés, marketing, herramientas y en habilidades para la mejora de la productividad.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de septiembre y los interesados pueden registrarse en el sitio: https://app.santanderopenacademy.com/es/program/transforma-hecho-en-tamaulipas-iv-convocatoria.