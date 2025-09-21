Estatales

Remite Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno 43 expedientes a TJA y TFJA; son faltas graves

11 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Septiembre 21 de 2025.- La actual administración avanza en la substanciación de los procesos de investigaciones administrativas, y esta semana se han remitido al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) 42 expedientes de presunta responsabilidad administrativa (EPRAS) por faltas calificadas como graves, y un EPRA radicado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sumando 43 expedientes, informó la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo.

En este proceso, explicó, se ha garantizado el respeto al debido proceso. Es decir, no se proporcionan nombres ni detalles de los expedientes que hoy quedan en manos del Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Federal para su resolución, y que corresponden a presuntas irregularidades de las cuales dieron vista los titulares de dependencias y entidades a la Secretaría Anticorrupción, entonces Contraloría Gubernamental, durante el proceso de entrega-recepción.

La titular de la SABG de Tamaulipas señaló que los expedientes corresponden al periodo del 1 de octubre de 2022 al 18 de septiembre de 2025, destacando hechos como presuntas conductas por desvío de recursos públicos, abuso de funciones, peculado, nepotismo, actuación bajo conflicto de intereses, cohecho, encubrimiento y uso indebido de recursos públicos.

Lo anterior, dijo Pedraza Melo, refleja el fortalecimiento institucional en el marco del combate a la corrupción, a través de la substanciación, optimización de procesos de integración de expedientes e insumos jurídicos sólidos que determinan acciones en estricto apego a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.

11 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Difunden PPLs en CEDES de Tamaulipas el valor de la paz a través del arte

17 min ago

Impulsa SEDUMA participación ciudadana en conservación de playas

22 min ago

Se consolida El Chorrito como el principal destino turístico- religioso del noreste de México

15 horas ago

Transforma SEDUMA espacios escolares  como parte de la Agenda Ambiental

15 horas ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button