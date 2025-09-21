Remite Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno 43 expedientes a TJA y TFJA; son faltas graves

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Septiembre 21 de 2025.- La actual administración avanza en la substanciación de los procesos de investigaciones administrativas, y esta semana se han remitido al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) 42 expedientes de presunta responsabilidad administrativa (EPRAS) por faltas calificadas como graves, y un EPRA radicado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sumando 43 expedientes, informó la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo.

En este proceso, explicó, se ha garantizado el respeto al debido proceso. Es decir, no se proporcionan nombres ni detalles de los expedientes que hoy quedan en manos del Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Federal para su resolución, y que corresponden a presuntas irregularidades de las cuales dieron vista los titulares de dependencias y entidades a la Secretaría Anticorrupción, entonces Contraloría Gubernamental, durante el proceso de entrega-recepción.

La titular de la SABG de Tamaulipas señaló que los expedientes corresponden al periodo del 1 de octubre de 2022 al 18 de septiembre de 2025, destacando hechos como presuntas conductas por desvío de recursos públicos, abuso de funciones, peculado, nepotismo, actuación bajo conflicto de intereses, cohecho, encubrimiento y uso indebido de recursos públicos.

Lo anterior, dijo Pedraza Melo, refleja el fortalecimiento institucional en el marco del combate a la corrupción, a través de la substanciación, optimización de procesos de integración de expedientes e insumos jurídicos sólidos que determinan acciones en estricto apego a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.