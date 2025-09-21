Impulsa SEDUMA participación ciudadana en conservación de playas

-Tamaulipas reafirma su liderazgo en la protección de playas y ecosistemas, sumando gobiernos, sociedad y comunidades en una estrategia conjunta para cuidar el presente y garantizar un futuro sostenible

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 21 de 2025.- Ayer sábado 20 de septiembre se conmemoró el Día de la Limpieza de Playas, una acción que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) impulsa en los municipios de Soto la Marina y Aldama, como parte del Programa de Empleo Temporal. Cada año, estas brigadas permiten sanear alrededor de 10 kilómetros de litoral, fortaleciendo la conciencia ambiental en las comunidades costeras.

La titular de la SEDUMA, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, subrayó que a partir de julio se intensificó el trabajo mediante una coordinación entre la federación, el estado, municipios y sociedad civil, en el marco de la Estrategia Nacional de Limpieza de Playas y Costas, impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, “estamos convencidos de que la protección de nuestros litorales requiere sumar a todos: gobiernos, ciudadanos, empresas, pescadores y comunidades locales”, afirmó.

Con 458 kilómetros de costa sobre el Golfo de México, Tamaulipas es pieza clave para resguardar ecosistemas marinos y mitigar los efectos del cambio climático. En este sentido, ya se trabaja en una agenda conjunta con la SEMARNAT, la PROFEPA, y la Secretaría de Marina (SEMAR), con el fin de adoptar y conservar playas de forma permanente.

Estas medidas se enmarcan en la política ambiental del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha dado seguimiento puntual a la protección de las costas. Actualmente, el estado cuenta con seis campamentos tortugueros y dos centros de investigación, que refuerzan el compromiso con la biodiversidad y la conservación de especies emblemáticas.

Por último señaló que Tamaulipas avanza así hacia una nueva etapa de colaboración nacional, cuidando lo que nos une, como son las playas, la riqueza natural y el porvenir.