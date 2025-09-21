Por: Raúl Terrazas Barraza

Números que hablan

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE, del año 2023 comparado con el 2024 la tasa de víctimas de delito bajó en siete estados del país, mismo dato que en 18 de ellas no tuvo cambio, de ahí la importancia de que, al voltear a ver los datos, habrá números que hablan.

El escenario que dan los datos y números del del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, es claro, las entidades con las tasas más altas fueron el Estado de México con 34 mil 851, la Ciudad de México con 30 mil 804 y Tlaxcala con 30 mil 498, y, en el otro polo, es decir, los de números más bajos son Chiapas con 15 mil 576, Tamaulipas con 16 mil 537 y Michoacán con 16 mil 572.

La encuesta que tiene un lado de opinión social al ser de percepción, tiene en sus resultados como dato relevante para Tamaulipas que se ha reducido en 8.7 puntos porcentuales, es significativo, aunque haya entidades como Nayarit, Oaxaca, Nuevo León y Querétaro que bajaron los porcentajes en más de 10 puntos, cifra que.

Al final de cuentas el dato de esas cuatro entidad es muy cercana a la alcanzada en Tamaulipas como resultado de la estrategia muy vigilada que lleva a cabo el Gobierno del Doctor Américo Villarreal Anaya desde las mesas de para la construcción de la paz.

Desde hace muchas semanas, en las ceremonias Cívicas de Honores a la Bandera, el titular el Poder Ejecutivo de Tamaulipas, ha insistido en los resultados del INEGI sobre seguridad pública, los que, por tratarse de datos duros, aportan elementos significativos respecto al avance de la estrategia implementada en la administración gubernamental regeneracionista, sin embargo, da lugar a opiniones encontradas debido a los eventos reportados en algunas ciudades de la entidad.

Siempre habrá espacio para la duda y quizá sea válido, porque suceden eventos que marcan a la sociedad y a las familias, en un escenario en el cual debe de observarse el esfuerzo realizado por las autoridades gubernamentales, con el respaldo de las corporaciones de seguridad para tratar de librar a la población de los efectos negativos de la inseguridad pública y bajo esta perspectiva hay algo de gran valor que debe de tomarse en cuenta, la persistencia y la determinación de reforzar la estrategia estatal de seguridad.

Por cierto, este inicio de semana que ya estará enmarcado en el otoño 2025, porque las 12 horas con 19 minutos del 22 de septiembre, entró la terca estación del año, esa que deja atrás el verano y es el tránsito para la de invierno, los Honores a la Bandera se llevarán a cabo en el Gimnasio de la Escuela Normal de Educadoras, por tanto, sus directivos y la secretaría de Educación que tiene a su cargo el Doctor Miguel Ángel Valdez García, se encargarán de los detalles.

Los otros

En una reunión entre el Rector, médico Dámaso Anaya Alvarado, su equipo de colaboradores y Directores de Facultades en las que se imparten cinco programas educativos que recibieron la certificación, representantes de organismos dedicados a la evaluación académica, dieron su aprobación mediante la entrega de documentos que amparan el cumplimiento de los estándares de calidad.

Por la gran trascendencia que tiene para la Universidad, en el Aula Magna del Campus Tampico, estuvieron para dar su aval, Para entregar los reconocimientos, estuvieron Julio César Gómez Fernández vicepresidente del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, Irma Lorena Zaldívar Bribiesca del Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales.

Asimismo, José Manuel Silva Ramos del Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, Alberto Arrés Rangel del Comité de Acreditación del Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias, Alma Rosa García Gaona del Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación y Maximiliano García Guzmán del Consejo Dictaminador de la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales

Las certificaciones recibidas por el Rector y su equipo correspondieron a las carreras de Médico Cirujano, de de Medicina Tampico, Lingüística Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Médico Veterinario Zootecnista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Sistemas Computacionales de Reynosa-Rodhe y Trabajo Social de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. Desde luego las y los Directores de esas instituciones fueron quienes recibieron los documentos de acreditación.

Obvio estas acreditaciones mejoran los indicadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que la ubican con un alto porcentaje de acreditación de sus programas educativos, casi el 100 por ciento, así que, es motivo para que, en el marco de los 75 años de la fundación de la Universidad, se mantenga el compromiso de trabajar para lograr que ese casi 100 por ciento sea el 100 en este 2025, de acuerdo con las palabras del Rector Anaya Alvarado.