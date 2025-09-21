Es el Parque Ecológico Biósfera El Cielo, espacio clave para la educación ambiental y el ecoturismo en Tamaulipas

-Un recinto con instalaciones sustentables, talleres permanentes y una fauna integrada por 108 ejemplares

Gómez Farías, Tamaulipas.- Septiembre 21 de 2025.- Las autoridades de Tamaulipas invitan a visitar el Parque Ecológico Biósfera El Cielo, un espacio educativo y lleno de diversión que involucra a las y los visitantes en la protección y conservación de la flora y fauna de Tamaulipas.

Ubicado en el municipio de Gómez Farías, al pie de la Sierra Madre Oriental, este lugar se ha convertido en una visita obligada dentro del circuito ecoturístico de la Reserva de la Biósfera El Cielo.

Eduardo Rocha Orozco, Vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT) destacó que es un recinto con instalaciones sustentables, donde se cuenta con 108 ejemplares y espacios para admirar más de 400 tipos de aves.

Entre ellos el jaguar (Panthera onca), que es el felino más grande de América y el tercero más grande del mundo, después del tigre y el león y que en México, se encuentra en peligro de extinción.

En este espacio se ofrecen en forma permanente talleres de la mariposa monarca, el jaguar, de la importancia de los polinizadores, del oso negro, materiales reciclables, así como exposiciones temporales, animales en peligro de extinción, cambio climático y muchos más.

Aquí, durante su recorrido por las galerí­as, las y los visitante aprenderán y se convertirán en un promotor del turismo sustentable, en un impulsor del conocimiento del agua y de la biodiversidad.