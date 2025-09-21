Difunden PPLs en CEDES de Tamaulipas el valor de la paz a través del arte

–Promueven historias que fomentan la cultura del perdón

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Septiembre 21 de 2025.- En el marco del Día Internacional de la Paz, los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Tamaulipas desarrollaron una serie de actividades artísticas y culturales para promover este valor entre las personas privadas de la libertad (PPLs) durante la denominada “Semana de la Paz Penitenciaria”.

Adicional a las actividades deportivas celebradas con anterioridad, en el área femenil del CEDES Victoria se formó un corazón gigante integrado por mujeres privadas de la libertad y titulares de las jefaturas de departamento del centro, representando el trabajo conjunto que ambas partes realizan para lograr la reinserción social.

El mensaje gráfico incluyó la leyenda “CEDES Victoria por la Paz”; cuyo mensaje se profundizó con la lectura del libro “El Diario de Anna Frank” y la proyección de la película “La Vida es Bella”, historias que fomentan la cultura del perdón, tolerancia y esperanza para lograr la paz.

Por otro lado, en el CEDES Altamira, a través del Departamento de Trabajo Social se llevó a cabo el “Muro de la Paz”, en el cual participaron PPLs del área varonil; mientras que personal directivo y administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) que labora en este centro, presentó una obra plástica sobre este valor y formó un listón blanco con globos en la explanada, reiterando su compromiso de preservar la paz durante el proceso de reinserción social.