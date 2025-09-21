Con el Gran Fondo Tampico 2025, Tamaulipas entra al ranking ciclista

– Última semana de inscripciones para participar en el reto de 40, 60 y 120 kilómetros en la zona sur

Tampico, Tamaulipas.- Septiembre 21 de 2025.- A solo una semana del cierre de inscripciones, “El Gran Fondo Tampico 2025”, que se realizará el domingo 28 de septiembre, se perfila como el evento ciclista más espectacular y esperado del noreste mexicano. Con rutas de 40, 60 y 120 kilómetros, el recorrido atraviesa los paisajes más representativos de la zona sur, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

“El evento forma parte de la estrategia del gobernador Américo Villarreal Anaya para posicionar al estado como un referente turístico nacional e internacional, con una gran variedad de eventos, en esta ocasión como un destino de turismo deportivo”, expresó.

Refirió que el Gran Fondo Tampico no es solo un reto físico para ciclistas de todos los niveles, sino también una vitrina turística para mostrar la riqueza natural y urbana de Tampico. Señaló que ya se han anotado ciclistas de Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León, Puebla, Ciudad de México, Hidalgo y Tlaxcala, además de que entramos al ranking de estados que realizan este tipo de eventos deportivos.

Destacó que hay una bolsa en premios de 130 mil pesos, repartida entre las diferentes categorías, especialmente para los participantes del reto de 120 kilómetros.

Hernández Rodríguez informó que las y los interesados se pueden inscribir a través de las plataformas oficiales de bike-and-run.com y asdeporte.com, así como en los puntos físicos de tiendas como Innovasport e Invictus.