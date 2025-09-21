Por: Roberto Olvera Pérez

Recordando a Almaraz

Desde este espacio de su columna “dialogando”, lamentamos el triste deceso del buen amigo Oscar Almaraz Smer, un personaje ampliamente reconocido en la vida pública en la capital de Tamaulipas. Solo él supo y se llevó a la tumba sus preocupaciones, sus deseos de seguir ayudando a la gente, su enorme empeño por seguir haciendo de Tamaulipas y en especial de su capital Ciudad Victoria, un mejor lugar para vivir.

Muchos opinan que fue esto o que aquello lo que pudo haber detonado o agravado su estado de salud, sin embargo creemos que son o qué es el destino de cada quien, porque mire usted, hay quienes aseguran que pudo haber influido alguna presión política de cuando él fungió como alcalde, pero lo que creemos es como tal respondió a Victoria y a los victorenses.

Ojalá y que muchos otros ex alcaldes o quienes manejaron las finanzas públicas en sus nombramientos como: Tesoreros Municipales, puedan hoy dormir tranquilos.

Quienes lo conocimos sabemos que fue un hombre íntegro, leal e institucional a quien en su momento tuvo como jefe y le supo responder, políticamente hablando.

Tamaulipas y Victoria como municipio, lo recordarán siempre como un buen alcalde. Que se preocupen otros que en su momento y de ser necesario tendrán que rendir cuentas a quién o quiénes se le soliciten.

Designan a Myrna Hernández como dirigente del Comité Estatal de Mexicanas y Mexicanos en el Extranjero

En un ambiente de unidad, fuerza partidista y compromiso con las causas de la gente, sobre todo con la colectividad migrante, se llevó a cabo la presentación de la Coordinación y Enlace de la Secretaría de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior para el Estado de Tamaulipas, que busca un espacio estratégico y político para fortalecer el vínculo permanente entre el partido-movimiento (Morena) y la comunidad migrante. Esta representación se hizo ante el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la entidad y asociaciones civiles, colectivos, familiares de migrantes, militancia y autoridades electas.

Ahí se contó con la presencia de la presidenta de Morena en Tamaulipas, María Guadalupe Gómez Núñez, y el Secretario General de Mexicanas y Mexicanos en el Extranjero de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez. Mirna Teresa Hernández Medina, asumió la titularidad del Comité Estatal de Mexicanas y Mexicanos en el Extranjero de Morena en nuestro estado, un valor nuevo y con brío.

Al asumir dicho cargo la flamante dirigente de este organismo señaló que este comité busca constituirse en un puente entre migrantes en situación de vulnerabilidad y autoridades, para reforzar la atención a la comunidad migrante y fortalecer la coordinación entre instituciones federales y locales.

“Se propone ser ese puente entre instituciones y la comunidad, muchas veces le hablan a uno de nuestros connacionales que hay un mexicano que no tiene recursos para que regrese a nuestro territorio, y ahí es donde nosotros vamos a poder intervenir”, se destacó en la sesión de instalación del Comité Estatal de Mexicanas y Mexicanos en el Extranjero de Morena.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, de que van por ex gobernadores si van y van serio, sobre todo por el de Tamaulipas, el más reciente, Francisco García Cabeza de Vaca, y no es un asunto local meramente, es un asunto de la Fiscalía General de la República y lo dijo ya en tiempo y forma la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tan solo en la Secretaria de Salud hay 14 denuncias que involucran a diversos ex funcionarios públicos y no se diga alguno que otro que se esconde o esta atrincherado en un escritorio en esta dependencia oliendo a Truko y entre ellos el “Chompa de Res” de Cabeza de Vaca, señalo el titular de la Fiscalía Anticorrupción Jesús Eduardo Govea Orozco.

Y están centrados en contrataciones directas sin cumplir los requisitos mínimos de ley, lo cual representa un daño directo al erario, por lo que, para donde se hagan y tarde que temprano les echaran el guante. Por cierto, ya hay varia carpetas de investigación se ha dicho.

3.- La mayoría de los sectores de Ciudad Victoria ha recibido algún beneficio desde pavimentación, bacheo, drenaje, agua potable, alumbrado, entre otros y así seguramente cerrará el primer año de administración pública de su segundo periodo de gobierno Lalo Gattás. Esto lo veremos este 30 de septiembre cuando rinda su informe de labores ante la ciudadanía e invitados especiales.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.