Estatales

Invita SSPT a unirse a los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad

27 min ago
1 minuto de lectura

-Vacantes para personas de 18 a los 40 años

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 20 de 2025.- Con base en el compromiso de fortalecer el sistema penitenciario de la entidad, la custodio ‘’A’’ Cecilia Fuentes Aguilar, comisionada al área de Reclutamiento de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reiteró a las personas interesadas la invitación a formar parte de los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad.

A través de diferentes espacios públicos, la SSPT reitera su invitación a las personas que cumplan los requisitos a unirse a esta dependencia como custodio penitenciario, para ello, se dan a conocer las principales funciones de esta vacante.

En este sentido, destacó el papel de custodios penitenciarios para salvaguardar la integridad y derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPLs) en los cinco Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de la entidad.

Cabe mencionar, el rango de edad para aplicar a esta vacante va desde los 18 a los 40 años, por lo cual, invitó a personas interesadas a iniciar su proceso de reclutamiento vía telefónica al 800 122 2336 o de manera presencial en las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública.

Para aspirantes que acrediten las Evaluaciones de Control de Confianza e ingresen al Curso de Formación Inicial, comentó que  durante el mismo, la SSPT les proporciona alimentación, hospedaje y servicio médico gratuito, así como una beca de manera diferida.

27 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Se consolida El Chorrito como el principal destino turístico- religioso del noreste de México

12 min ago

Transforma SEDUMA espacios escolares  como parte de la Agenda Ambiental

18 min ago

Inaugura Gobierno de Tamaulipas en colaboración con FEMSA exposición “Las posibilidades de lo incalculable”

34 min ago

Impulsa gobierno de Américo comunidades rurales de San Nicolás

38 min ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button