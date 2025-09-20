Por: Raúl Terrazas Barraza

Eureka, leerán en prepas

Por fin, algo fascinante comienza a pasar en el caduco e ineficiente subsistema educativo de bachillerato que hay en Tamaulipas y en México, se echó a andar la Estrategia Estatal de Lectura en Educación Media Superior, cosa que ocurrió en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, CRETAM, y, más interesante aún tendrá carácter transversal, conforme a los designios de la Nueva Escuela Mexicana, NEM.

Frente a esta acción permanente en las escuelas preparatorias, quizá hasta sería válida la expresión, eureka, palabra de origen griego usada por el matemático y geómetra griego Arquímedes, cuando descubrió su principio de la densidad, producto de la observación en la bañera se dio cuenta que, al introducir su cuerpo el agua de desplazaba en la misma proporción.

En la actualidad el uso de la palabra tiene cierta connotación como sinónimo de celebración, que fue eso que aconteció al saber por palabras del Director de Educación Media Superior, Gil Aguilar Cuesta, que, en el ineficiente sistema de bachillerato, alumnas y alumnos tendrán que leer y mucho para desarrollar el pensamiento crítico, la anticipación, observación y abstracción, para que pueda comprenderse mejor al Mundo y el papel que cada joven juega dentro de el y jugará una vez que le toque ser protagonista de la historia.

Que llegue la lectura a las preparatorias a través de círculos de lectura en las aulas, actividades como foros de discusión y representaciones teatrales en las escuelas, así como buscar que los estudiantes interactúen con las personas de la comunidad con más conocimientos por su tiempo dedicado a la lectura, hará que la inversión de recursos humanos y materiales usados en las últimas décadas en el subsistema de bachillerado se han tirado por la borda dado que, los egresados ni siquiera han leído.

Dicen quienes saben que, luego de salir de la educación secundaria, quienes entrar a las preparatorias, creen que ese nivel es como turismo educativo, porque no tienen obligación de nada y nadie los obliga tampoco a nada y aquello que es peor, cuando llegan a las universidades sean públicas o privadas creen que allí también no tienen obligaciones y quieren salir con títulos universitarios luego de cuatro o cinco años más de turismo.

Por ello, que bueno que, a partir de este ciclo escolar, tienen que leer para comprender y formarse en el pensamiento crítico a partir del cual podrán explorar en el pensamiento científico y el creativo.

Es preciso decir que el sistema de bachillerato es ineficiente porque la inversión de recursos no se traduce en una mejor calidad educativa para los estudiantes y anda a la deriva desde hace muchos años, así que, de acuerdo a la versión de Aguilar Cuesta, el hecho de que la Estrategia Estatal de Lectora aterrice en todos los semestres de bachillerato impulsará el cumplimiento del plan de estudios con mejores resultados.

Si esto planteado en la nueva Escuela Mexicana fructifica, se entregarán egresados pensantes y no personas que, de acuerdo con la crítica de Paulo Freire, fueran producto de la ¨pedagogía bancaria¨, refiriéndose al modelo de enseñanza tradicional en el cual los profesores transmitían saberes en los estudiantes pasivos, sentados en sus bancos o pupitres y que mucho criticó, porque desde su perspectiva la educación debe ser dialogada y popular.

Eureka entonces, porque algo diferente y prometedor sucederá en los planteles de educación media superior, pero, ahora falta que los Directores del subsistema de bachillerato, cualquiera que sea su naturaleza, es decir, CBETIS, CETis, COLTAM, CONALEP o las escuelas preparatorias privadas.

En el evento que marcó el inicio de la estrategia de la cual se habla mucho ya entre padres de familias, quienes, se muestran contentos porque sus hijos tendrán que desarrollas actividades como la lectura, la compresión, el pensamiento crítico, análisis, evaluación y contarán con herramientas que mejores su toma de decisiones, incluida la determinación de ser diferentes y que, al llegar a la educación superior en realidad puedan asirse de todas las herramientas que les permitan ser mujeres y hombres de bien, pero, sobre todo productivos al desarrollar también el pensamiento tecnológico.

El Director de Educación Media Superior, hizo ver que, la idea es lograr que la lectura salga de los libros y se convierta en parte activa de la vida escolar y en las comunidades abrirán las puertas de la escuela para convocar a toda la población a fin de que, la lectura sea el puente que una a las generaciones y fortalezca los lazos con la población.

Eureka también porque la estrategia comentada por Aguilar Cuesta, tiene una meta clara, establecer una acción de gran valor, es más, de valor trascendental, porque fortalecerá las habilidades lingüísticas y el pensamiento de los jóvenes, de manera que, con el proyecto, se construirá un futuro en donde la lectura sea un hábito natural, fuente de conocimientos y de forma especial una forma de vida.

No comentó, pero, también la lectura y las metas de la nueva escuela mexicana, permitirán rescatar de la ineficiencia y la obsolescencia a los subsistemas de bachillerato, convertidos desde hace mucho tiempo, en especial los de Educación Tecnología, Industrial y de Servicios, así cómo, aquellos de carácter agropecuario, en negocios privados de sus directivos.

Eureka por la lectura en el bachillerato