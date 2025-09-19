Locales

Presidió la Alcaldesa Glynnis Jiménez ceremonia cívica por el 215 Aniversario del inicio de la Independencia de México

Con una emotiva ceremonia cívica que se llevó a cabo la mañana del pasado 15 de septiembre, se conmemoro el 215 Aniversario del inicio de la Independencia de México.

El evento lo presidió la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, junto a miembros del Cabildo, funcionarios, estudiantes y sociedad en general.

Hubo una reseña histórica que estuvo a cargo de la alumna de la Escuela “Lázaro Cárdenas”, América Lizeth Alcalá Armenta.

Asimismo la Alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez dirigió un emotivo mensaje, a través del cual destacó la importancia de festejar una de las fiestas más grandes  de nuestra historia como lo es la celebración del inicio de la Independencia, símbolo de libertad, unidad e identidad nacional, destacando que en Soto la Marina se estaba haciendo historia, ya que por vez primera se celebraba el desfile de Independencia en el municipio.

Agradeció asimismo a todos los planteles educativos, directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, que se sumaron al evento histórico, puntualizando que su entusiasmo y compromiso fueron el corazón de la celebración.

