Participará el COBAT 16 en los Juegos Deportivos InterCobat 2025

Estudiantes del COBAT 16 Soto la Marina, participarán en los Juegos Deportivos InterCobat 2025 dentro de le etapa de zona que se llevará a cabo el próximo lunes 22 del presente mes de septiembre en el municipio de Jiménez.

Informa lo anterior la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, Director del Plante 16, quien indicó que son equipos femenil y varonil los que estarán participando en las disciplinas de futbol y basquetbol.

Dijo nuestra entrevistada, que en nombre de la comunidad educativa del plantel a su cargo, agradecía el apoyo de balones que les hizo llegar la presidenta municipal, Lic. Glynnis Jiménez Vázquez a través de la Directora de Deportes, Lic. Roció Lozano.

Indica asimismo la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, que los planteles que estarán participando en la etapa de zona de los Juegos Inter Cobat 2025 son: Jiménez, Cemasdet 12, La Pesca, San Carlos, San Nicolás, Jiménez y por supuesto Soto la Marina.

Refirió asimismo la Directora del COBAT 16, que esta actividad se lleva a cabo con todo el apoyo del Director General, CP Víctor Manuel González Salum, bajo el esquema de la Nueva Escuela Mexicana, que busca que los jóvenes no solo destaquen en lo académico, sino también en lo deportivo, lo cultural y lo humano.

Cabe hacer mención que en la Ciudad de Matamoros fueron inaugurados los Juegos Deportivos InterCobat 16, donde se contó con la presencia del Director General, CP Víctor Manuel González Salum.