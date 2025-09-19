Participan CEDES de Tamaulipas en Simulacro Nacional 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 19 de 2025.- Atendiendo la instrucción del Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) se sumó al Simulacro Nacional 2025 aplicando protocolos de actuación en casos de emergencia en los centros penitenciarios de la entidad.

En el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria, se realizó en un periodo de un minuto con 20 segundos, participando personal administrativo, Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad; así como elementos de la Guardia Estatal.

Cabe mencionar, en los CEDES de Altamira, Reynosa y Matamoros, se realizaron también actividades que involucran a las personas privadas de la libertad (PPLs) y los puntos de reunión al interior de los centros.

Con estas acciones, la SSPT reitera su compromiso de salvaguardar la integridad de las personas en proceso de reinserción social que cumplen sanciones privativas de la libertad en los centros penitenciarios de la entidad, respetando sus derechos humanos y brindando al personal las herramientas necesarias para actuar ante diversas emergencias.