EstatalesPortada

Nombra Américo Villarreal Anaya a Marco Antonio García Barrientos como nuevo consejero jurídico de la Oficina del Gobernador

48 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 19 de 2025.-  El gobernador Américo Villarreal Anaya, entregó oficialmente el nombramiento a Marco Antonio García Barrientos como nuevo consejero jurídico de la Oficina del Ejecutivo estatal, cargo desde el cual asumirá una responsabilidad clave para fortalecer la legalidad, la transparencia y la justicia en beneficio de las tamaulipecas y los tamaulipecos.

Marco Antonio García Barrientos es licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. A lo largo de su carrera, se ha desempeñado tanto en el sector privado como en el público. Ha prestado servicios profesionales en diversas empresas y, en el ámbito gubernamental, ha desempeñado cargos en el municipio de Ciudad Victoria y en Gobierno del Estado de Tamaulipas, así como abogado litigante en distintas ciudades del estado.

Recientemente, García Barrientos se desempeñaba como director jurídico y de transparencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Durante la entrega del nombramiento, el gobernador Villarreal Anaya lo instó a continuar su labor con profesionalismo y compromiso, para consolidar un gobierno transparente y justo.

48 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Arranca Estrategia Estatal de Lectura en la Educación Media Superior en Tamaulipas

53 min ago

Fortalece Tamaulipas cultura de la prevención con más de 77 mil participantes en el Simulacro Nacional 2025

1 hora ago

Exhorta SST a eliminar objetos inservibles para evitar el dengue  ante la presencia de las lluvias

1 hora ago

Participa Tamaulipas en Simulacro Nacional 2025

1 hora ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button