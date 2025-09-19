Invitan a estudiantes de bachillerato a sumarse al programa “Alfabetización para el Bienestar Compartido”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Septiembre 19 de 202.- Con el objetivo de que las y los estudiantes de bachillerato tengan una mayor vinculación con la sociedad, se presentó el programa “Alfabetización para el Bienestar Compartido”, iniciativa que permitirá a las y los alumnos de nivel medio superior realizar su servicio social en actividades de impacto comunitario.

Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, comentó que este programa se desarrollará a través de la Dirección de Vinculación y Difusión de la Subsecretaría, en coordinación con el Gobierno Municipal de Victoria y diversas instituciones educativas de este nivel.

Explicó que se inició con la invitación a alumnas y alumnos del ITACE, el COBAT 05, el CBTIS 24 y la Preparatoria Federalizada N.° 1, donde representantes del Departamento del Deporte y la Juventud Municipal explicaron a las y los estudiantes las diferentes actividades deportivas, formativas y altruistas en las que podrán participar.

Compartió que, durante el encuentro, se destacó la importancia de que las y los jóvenes aprovechen estos espacios de participación, invitando a las y los alumnos a integrarse a las actividades, quienes manifestaron su interés por incorporarse a estas acciones que fortalecen su formación y contribuyen al bienestar de la sociedad.

Crespo Solís destacó que la alfabetización es un pilar fundamental para el desarrollo social, por lo que el programa “Alfabetización para el Bienestar Compartido” abre un espacio de doble impacto, pues los jóvenes se forman en la corresponsabilidad social y ayudan a transformar la vida de personas que requieren acompañamiento en su proceso educativo.

Resaltó el compromiso del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, al señalar que este programa refleja el compromiso de la administración estatal con la juventud, pues están convencidos de que la educación no solo se construye en el aula, sino también en la práctica solidaria.

Destacó también que este programa cuenta con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien, a través de la estructura del Gobierno de Tamaulipas, impulsa una educación inclusiva, humanista y transformadora para todas y todos los tamaulipecos.