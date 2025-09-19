Locales

Impartió DIF capacitación “Control de Emociones y Autoestima” en La Lobera

16 min ago
1 minuto de lectura

Siguiendo con el Programa “Salud y Bienestar Comunitario”, que el DIF Tamaulipas en conjunto con el DIF Municipal impulsan en beneficio de las familias, se llevó a cabo en el Ejido La Lobera la capacitación “Control de Emociones y Autoestima”, impartida por personal de la institución CAPED de Cd. Victoria, a cargo de las psicólogas Karina Zurita Martínez y Ana Rivera Chávez.

En este importante capacitación se contó con la valiosa presencia de la Directora de Desarrollo Comunitario, M.V.Z. Sylvia M. González Escandón, así como de la Presidenta del DIF Municipal, Lic. María Fernanda Jiménez, quien reafirmó su compromiso con el bienestar de todas las familias y  agradeció de manera especial a las psicólogas a CAPED y a DIF Tamaulipas por su apoyo y dedicación en fortalecer la salud emocional y el desarrollo integral de la comunidad.

