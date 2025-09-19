Locales

Entregaron apoyo para huerto escolar a escuela CONAFE del Ejido El Socialista

En la Escuela Primaria Comunitaria CONAFE del Ejido El Socialista, se llevó a cabo una importante acción en beneficio de 9 alumnos gracias a la gestión del programa Desayunos Escolares, dentro de las actividades de Desarrollo Comunitario, realizadas con el valioso respaldo del DIF Tamaulipas, a través de la Directora de Desarrollo Comunitario, M.V.Z. Silvia M. González Escandón.

Como parte de este apoyo integral, se hizo entrega de herramienta para el mantenimiento del huerto escolar, además de impartirse una capacitación dirigida a madres, padres de familia y alumnos, con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento y cuidado de este espacio que contribuirá a fortalecer la alimentación y los aprendizajes de los estudiantes.

