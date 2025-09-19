EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues como estamos inmersos dentro del mes de la patria y de aniversario de Soto la Marina la gente de nuestro municipio está celebrando a todo lo que da estas hermosas celebraciones…Este mes de septiembre como nunca antes estamos siendo testigos de muchísimos testimonios y recuerdos sobre marsoteños y marsoteñas de antaño, que de una y de otra manera dejaron huella y legado dentro de nuestra comunidad de acuerdo a sus particulares capacidades, personalidades o carisma…De repente se abrió como de manera espontánea el baúl de los recuerdos en cuanto comercios, calles y personajes que dejaron camino y sembraron huella para el imaginario de sus futuras generaciones que somos las de hoy o las de nuestros papás…Y no estoy hablando precisamente de personas potentadas en lo económico o en lo político o en ambas cosas…Tenemos casos de muchas personas que siendo de categoría considerada como humilde por medio de sus acciones y sus hechos o hasta por ser inocentes o carismáticos han logrado que sus nombres o sus dichos prevalezcan hasta nuestros días…Un pueblo o un municipio que no recuerda a quienes sentaron las bases del presente es que no tiene memoria…Y quien no tiene memoria, la realidad es que no tiene nada…En tiempos actuales pues vaya que les duele pero en serio a los adversarios de GLYNNIS el arreglo de primer nivel que le está dando a nuestra zona urbana…Les duele cada calle que se inaugura…Les duele cada apoyo social o personal que GLYNNIS entrega…No les importa que el pueblo esté avanzando cuando tienen en su mente y en su corazón el tema de la política…Sería más fácil para los adversarios de la joven alcaldesa que no hubiera obras colectivas, ni apoyos para los más necesitados, pues así les sería más fácil tirarle de golpes mediáticos…Pero se están topando con pared y es que GLYNNIS sigue en lo suyo que es la solución a las necesidades de su comunidad y para ello cuenta con un extra muy poderoso como lo es el respaldo absoluto del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA el gobernador de Tamaulipas…Insisten algunos sin quehacer en pretender adelantar el calendario electoral en Soto la Marina cuando la alcaldesa apenas está por cumplir su primer año de gestión…Se me hace que desde afuera la están viendo muy fuerte en todos los sentidos y de ahí que pretendan acelerar los tiempos en nuestro municipio…La realidad es que el futuro político de Soto la Marina nadie lo puede pronosticar y por ello es que mientras que algunos pretenden echarle lumbre al rancho, la presidenta municipal entrega obras y acciones que están mejorando la calidad de vida de nuestra comunidad…Y la mayor prueba es que calles como la Felipe de la Garza que en su mayor parte estuvo intransitable durante muchos años ahora es de las más utilizadas pues desde la gasolinera La Marina Vieja hasta la plaza del kiosco está ahora en inmejorables condiciones gracias a que la presidenta municipal la rehabilitó en la mayor parte de sus cuadras a base de concreto hidráulico…Esta arteria es solamente un ejemplo de todas las que se han arreglado en el primer cuadro de nuestra cabecera municipal…Estos son hechos…Lo demás que se diga no pasa de ser politiquería y de la más barata…Igual de cierto es que las familias del municipio abarrotaron la plaza principal el pasado 15 de septiembre por la noche para ser testigos del primer grito de independencia que pronunció nuestra alcaldesa…Toda una fiesta popular y es que hubo una verbena popular con venta de antojitos mexicanos para coronar con un extraordinario baile en la explanada…Así que este primer grito de independencia a cargo de GLYNNIS se puede y tiene que considerar por sus hechos, como todo un éxito…En otro orden de ideas también en el Ejido La Peñita celebran el mes patrio y por instrucciones del Delegado Municipa, AURELIO GARCIA se ha izado una hermosa bandera mexicana en el espacio que ocupa la clínica de esa comunidad de la zona de riego…Pues AUDELIO URBINA CONDE es el nuevo dirigente municipal del PAN…Obtuvo el triunfo electoral ante JESUS BAÑUELOS HERNANDEZ en la elección interna que se desarrolló en el Auditorio Municipal el pasado fin de semana…AUDELIO tras el resultado exhortó a todos los panistas a trabajar unidos rumbo a compromisos político electorales próximos…De esta manera termina la gestión de EDGAR AVELAR VÁZQUEZ…Por cierto acompañan entre otros a AUDELIO en su encomienda ARELY ACOSTA MENDIOLA como secretaria general…La ex priista PANCHITA RUIZ formó parte de la formula de JESUS BAÑUELOS HERNANDEZ y es que estaba propuesta como secretaria general…Tiene un arduo trabajo por delante la nueva dirigencia local de Acción Nacional pues más allá de las palabras en los equipos derrotados desde siempre quedan las espinitas clavadas y reproches por doquier…Así ha sido desde siempre y es que no es que por tratarse de una elección interna limpia y transparente los vencidos queden dando gritos de alegría…Toda derrota genera dolores entre quienes la padecen…Pero igual, en política como en la vida misma, hablando y negociando se entiende la gente…Lo que pasa es que tampoco están en el PAN marsoteño en estos tiempos con la fuerza necesaria y poderosa, que les permita ignorar a los caídos…El PAN requiere de que su militancia de uno y del otro grupo tengan y además mantengan un punto de acuerdo aunque sea mínimo para concentrar el tan necesario equilibrio interno que tan necesario es en todo instituto partidista que tenga deseos de ser protagonista electoral…En donde si de plano el panorama cercano se pinta oscuro y por demás sombrío es dentro de las filas del PRI marinense…JUAN HERRERA MORALES tomará protesta como dirigente municipal en los días, por venir…El PRI de estos días está viviendo tiempos de crisis en todos los sentidos…Sin dinero propio…Sin los patrocinadores económicos de antes…Con su antes fiel militancia regada en otros partidos de manera mayoritaria, en MORENA su destino parecer no ser el mejor…Pero en fin se reconoce el valor de JUAN HERRERA de tomar este viejo armatoste electoral que al parecer ya vivió antes sus mejores tiempos de gloria…Está pendiente una entrevista con el buen JUAN en su negocio de mariscos ubicado por la salida a La Pesca…El buen amigo ANSELMO CEPEDA funge como Delegado Municipal en el Poblado La Pesca…Me comentó sobre la excelente temporada que está pasando el sector hotelero y de servicios, de esa comunidad pesquera y turística…En el sistema DIF Soto la Marina a cargo de FERNANDA JIMENEZ VÁZQUEZ se está desarrollando un excelente trabajo por parte de las responsables de las diferentes áreas como el caso del espacio de desayunos en donde las empleadas asignadas desde las cinco de la mañana llegar a elaborar los almuerzos que casi al amanecer se van a entregar por parte de dos elementos a las personas que viven en situación vulnerable hasta sus domicilios…Y a medio día esta misma operación se repite, todo esto, de lunes a viernes…Pues a ver quien llega a la dirección de la Secundaria Técnica 12 plantel que sigue sin tener a nadie de manera oficial al mando…Decía don CÉSAR TAVARES DE LA GARZA cuando alguien le preguntaba en Ciudad Victoria que si él era de La Marina, “no, yo no soy de la Marina, la Marina es mía!”…Cuando más caliente estaba una campaña los seguidores de LEONARDO BARRIENTOS estaban de lo más nerviosos, pero el gordo con su reconocido oficio político les contestaba, “cálmense que esta campaña ya la tenemos en la bolsa y es más yo estoy pensando pero en la que sigue de aquí a tres años,”…Aunque anduviera con el agua hasta el cuello por las pocas posibilidades de que su candidato ganara…”Los votos y los triunfos de las campañas no están en los mítines, esos están en las casas de la gente así que vayan por ellos y sáquenlos a votar por nuestro candidato el día de la elección”, les recomendaba con una tranquilidad y sabiduría total a sus operadores electorales el muy reconocido político y ex presidente municipal LEONEL TAVARES DE LA GARZA quien todavía se da su tiempo para dar alguna opinión o consejo a los noveles de la grilla local que se los piden…Me dicen algunos reconocidos panistas de Soto la Marina que bien o mal ya superaron de buena manera el proceso interno por la nueva dirigencia local…Pero pensando en que las campañas no tardan en iniciar van a esperar a ver que indicaciones se les dan por parte del próximo liderazgo estatal…“Nos está costando mucho trabajo que la militancia otra vez se ponga la camiseta de la mejor manera por lo que una vez llegados los tiempos de campaña municipal, tampoco es que vamos a soportar callados algún tipo de imposición por la alcaldía”…Salió al aire..Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…