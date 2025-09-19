Audelio Urbina Conde y Arely Acosta Mendiola nuevos dirigente del PAN en Soto la Marina

El Prof. Audelio Urbina Conde y la Lic. Arely Acosta Mendiola, ganaron la elección interna por la dirigencia del Partido Acción Nacional en Soto la Marina, como presidente y secretaria general, respectivamente, lo que los convirtió en los nuevos dirigentes municipales.

Durante el proceso desarrollado el pasado domingo 14 de septiembre, obtuvieron 112 votos, por 52 de la fórmula integrada por el Prof. Jesús Bañuelos Hernández y Francisca Ruiz Meléndez.

Tras darse a conocer el resultado del proceso interno, el Prof. Audelio Urbina Conde expresó en un mensaje su agradecimiento al respaldo que les otorgaron sus compañeros de partido y manifestó su respeto a quienes formaron parte de la otra planilla que participó en el proceso electoral, enviando un exhorto de unidad para de esta manera fortalecer al Partido Acción Nacional en este municipio.

De esta manera concluye la gestión del Ing. Juan Carlos Alcocer Vázquez al frente de Acción Nacional en Soto la Marina.