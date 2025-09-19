Locales

Audelio Urbina Conde y Arely Acosta Mendiola nuevos dirigente del PAN en Soto la Marina

49 min ago
1 minuto de lectura

El Prof. Audelio Urbina Conde y la Lic. Arely Acosta Mendiola, ganaron la elección interna por la dirigencia del Partido Acción Nacional en Soto la Marina, como presidente y secretaria general, respectivamente, lo que los convirtió en los nuevos dirigentes municipales.

Durante el proceso desarrollado el pasado domingo 14 de septiembre, obtuvieron 112 votos, por 52 de la fórmula integrada por el Prof. Jesús Bañuelos Hernández y Francisca Ruiz Meléndez.

Tras darse a conocer el resultado del proceso interno, el Prof. Audelio Urbina Conde expresó en un mensaje su agradecimiento al respaldo que les otorgaron sus compañeros de partido y manifestó su respeto a quienes formaron parte de la otra planilla que participó en el proceso electoral, enviando un exhorto de unidad para de esta manera fortalecer al Partido Acción Nacional en este municipio.

De esta manera concluye la gestión del Ing. Juan Carlos Alcocer Vázquez al frente de Acción Nacional en Soto la Marina.

49 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Presidió la Alcaldesa Glynnis Jiménez ceremonia cívica por el 215 Aniversario del inicio de la Independencia de México

52 min ago

(no title)

55 min ago

Entregaron apoyo para huerto escolar a escuela CONAFE del Ejido El Socialista

1 hora ago

Impartió DIF capacitación “Control de Emociones y Autoestima” en La Lobera

1 hora ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button