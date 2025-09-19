Arranca en Tamaulipas el 5º Festival Nacional de Taekwondo

Tampico, Tamaulipas.– Septiembre 19 de 2025.- Ante más de tres mil personas, entre familias, entrenadores y atletas, se llevó a cabo la tarde de este viernes la inauguración del 5º Festival Nacional de Taekwondo en la ExpoTampico, consolidando a Tamaulipas como un referente en la organización de grandes eventos deportivos.

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, asistió Manuel Virués Lozano, director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, acompañado de autoridades estatales, municipales y federativas, entre ellas: Raymundo González, presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo; Mónica Villarreal, presidenta municipal de Tampico; Erasmo González, presidente municipal de Ciudad Madero; Dámaso Anaya, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y Hang Yoo Lee, entrenador de la selección nacional de México.

Durante su intervención, Virués Lozano destacó el respaldo que el Gobierno del Estado brinda al deporte en todas sus disciplinas, por lo que se ha visto un cambio notable positivamente.

“Nuestro gobernador Américo Villarreal ha sido un gran impulsor de eventos de esta magnitud, porque sabe que el deporte une, fortalece y genera un impacto positivo en nuestra niñez y juventud. Hoy, Tamaulipas abre sus puertas para recibir a competidores de todo el país en un escenario de primer nivel como lo es la ExpoTampico”, señaló.

Asimismo, refrendó el compromiso de la administración estatal para seguir trabajando en beneficio de las y los deportistas tamaulipecos e impulsar a Tamaulipas como un referente de eventos de magnitud nacional e internacional.

“Nuestro objetivo es brindar siempre las mejores condiciones para que atletas, entrenadores y familias disfruten de eventos de calidad, y que Tamaulipas siga siendo una sede digna y confiable en el calendario deportivo nacional, el gobernador Doctor Américo Villarreal y la Doctora Silvia Casas, titular de la Secretaría de Bienestar Social siempre me han encomendado estar cerca de los atletas desde su etapa de iniciación, selectivos y torneos oficiales”, puntualizó.

La declaratoria inaugural estuvo a cargo de Mónica Villarreal, presidenta municipal de Tampico, quien deseó el mayor de los éxitos a las y los participantes.

Durante los próximos dos días, más de tres mil competidores de todas las categorías y de distintos estados de la República se enfrentarán en la ExpoTampico, en un evento que promete grandes emociones y que confirma el impulso del Gobierno de Tamaulipas al deporte social y de alto rendimiento.