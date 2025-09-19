Cumpliendo con lo establecido en el Código Municipal, la Lic. Glynnis Jiménez Vázquez compareció ante el pueblo de Soto la Marina, para dar a conocer el estado que guarda la administración 2024-2027 en su primer año de gestión como presidenta municipal, haciendo entrega del informe al representante del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Secretario de Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes

“Hoy doy cuenta clara y directa del estado que guarda la administración pública municipal, así como los avances y logros alcanzados durante este primer año de gestión”, dijo en su mensaje la presidenta municipal, Lic. Glynnis Jiménez Vázquez, tras agradecer y saludar a sus representados e invitados especiales a su primer informe de gobierno.

Dijo asimismo que dedicaba su informe a quienes son la razón de su labor, los ciudadanas y ciudadanos, pues puntualizó, “cada logro que presentemos es fruto de la confianza que depositaron en su gobierno”.

Dijo asimismo que le daba mucho orgullo presentar su informe de gobierno “no solo venimos rendir cuentas, sino que venimos a celebrar juntos lo que hemos logrado trabajando con el corazón”.

“Hace un año hicimos el compromiso de reconstruir un Soto la Marina que había sido dejado en el abandono, encontramos retos enormes pero también una gran fortaleza, la de la gente y gracias a esta confianza nos pusimos manos a la obra”.

“Las cifras son positivas y los resultados son extraordinarios, todo lo hemos hecho con amor y con el corazón”, afirmó la Alcaldesa, quien hizo mención especial con un reconocimiento al trabajo desarrollado por todo el equipo que la acompaña en su responsabilidad de gobernar y el trabajo conjunto que se realiza con la sociedad marsoteña.

“Cada beso, cada abrazo, cada bendición que recibo en la calles son mi mayor motivación, porque aquí no hay beneficios personales, aquí todo se hace por Soto la Marina y para Soto la Marina, este es el legado que quiero dejar”, expresó.

Luego dijo “a quienes critican les digo claridad, las críticas soplan ligero, pero los resultados son rocas sólidas que no se mueven, por encima de todo están los resultados y los resultados aquí están a la vista de todos”, agradeciendo por haberle dado la oportunidad de demostrar que con amor todo es posible.

“Hoy Soto la Marina es un municipio que brilla, que avanza y late con fuerza, un municipio donde el orgullo marsoteño se ha recuperado”. Pidió seguir juntos y trabajando fuerte, porque cada logro le pertenece a la sociedad marsoteña.

Un reconocimiento particular por parte de la Alcaldesa, fue para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que preside la Lic. María Fernanda Jiménez Vázquez, ya que gracias a las acciones sociales se ha logrado el bienestar de muchas familias marinenses.

Reconoció asimismo y de manera especial, todo el apoyo que le ha brindado su familia.

Al Secretario de Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes, a quien la Lic. Glynnis Jiménez Vázquez le hizo entrega de un compendio de su primer informe para que se lo hiciera llegar al gobernador Américo Villarreal Anaya, le pidió le llevará un profundo agradecimiento por el apoyo constante y la cercanía que ha tenido con Soto la Marina, “gracias a su sensibilidad y compromiso, Soto la Marina es testigo de que ningún rincón queda olvidado cuando se gobierna con justicia y con amor al pueblo.

Hubo también un mensaje por parte del Lic. Luis Gerardo Illoldi Reyes con la representación del gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya, a través del cual reconoció el trabajo desarrollado en su primer año de gobierno por la Lic. Glynnis Jiménez Vázquez y por la labor fecunda y el esfuerzo entregado por el bienestar y la prosperidad de Soto la Marina, haciéndolo extensivo a todo su equipo de trabajo, e hizo el exhorto por parte del ejecutivo estatal a seguir cultivando el amor por Tamaulipas, el humanismo como norma de conducta y horizonte ideológico, la unidad y la concordia por sobre todas las cosas, en favor del bienestar la seguridad, la justicia y la prosperidad compartida, no sin antes reiterar el compromiso del gobierno del estado de apoyar a su administración.

Cabe hacer mención que se transmitió un video con las acciones más representativas y significativas del primer año de gobierno, que incluyeron el recuento de las realidades dentro del primer año de gestión de Glynnis Jiménez Vázquez como alcaldesa, incluyó los rubros de finanzas, obra pública, servicios públicos, educación, deporte y salud entre otros no menos importantes.