Supervisa ITIFE avance de obra en el Jardín de Niños “Locutores”

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Septiembre 18 de 2025.- Como parte del compromiso del Gobierno del Estado con la mejora de la infraestructura educativa, el director general del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), Sergio Oliverio Castillo Sagástegui, realizó una visita de supervisión a los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo en el Jardín de Niños “Locutores”, de esta ciudad capital.

Durante el recorrido, el titular del ITIFE informó que la obra registra un avance del 90%, la cual beneficiará directamente a 165 niñas y niños, quienes contarán con seis aulas completamente reconstruidas y climatizadas, equipadas con mobiliario nuevo. Asimismo, subrayó que se lleva a cabo la reubicación de la techumbre y remodelación de la entrada principal del plantel, con una inversión de 5.66 millones de pesos.

“Gracias al respaldo y la gestión del gobernador Américo Villarreal Anaya, estamos haciendo un trabajo importante aquí en este jardín de niños. Ya llevamos un muy buen avance que sin duda será de gran beneficio para las y los niños, así como para los docentes”, expresó el funcionario estatal.

Con estas acciones, dijo, la administración estatal reafirma su compromiso con una educación de calidad, impulsando obras que fortalezcan el desarrollo integral de la niñez tamaulipeca y generen mejores condiciones en el proceso educativo.