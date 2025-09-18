Proyecta Obras Públicas segunda etapa de la prolongación del Bulevar José López Portillo

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Septiembre 18 de 2025.- Con el proceso de licitación, la Secretaría de Obras Públicas (SOP) proyecta la segunda etapa en la prolongación del Bulevar José López Portillo de la capital del estado.

El titular de la dependencia estatal, Pedro Cepeda Anaya mencionó que la segunda etapa de esta obra conectará al puente de la colonia La Moderna cubriendo una distancia de 335 metros que faltan por construir de la prolongación del bulevar.

“Estamos en el proceso de licitación para que los trabajos de la segunda etapa de este bulevar inicien en el mes de octubre, proyectando la conclusión en marzo del 2026”, expresó el servidor público.

Destacó que el material del vado se retirará y se aprovechará para usarlo en la siguiente fase y agregó que las lozas del talud del antiguo bulevar se rehabilitarán como parte de la obra.

Cepeda Anaya agregó que, con esta obra estratégica, se busca modernizar la infraestructura vial, además de mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la zona oriente, facilitando el acceso a diferentes puntos y potenciando el desarrollo urbano en áreas aledañas de la capital de Tamaulipas.