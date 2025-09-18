Impulsa STPS inclusión laboral a través del Simposium “Asesoría a empresas incluyentes para la obtención de beneficios fiscales”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 18 de 2025.- Con el compromiso de fortalecer una cultura laboral incluyente en beneficio de la sociedad y del sector productivo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, a través del Servicio Nacional del Empleo, llevó a cabo el Simposium: “Asesoría a empresas incluyentes para la obtención de beneficios fiscales”.

El evento contó con la participación del secretario Luis Gerardo Illoldi Reyes, quien refrendó el compromiso de esta dependencia con las políticas del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya, para generar mayores oportunidades a través de la capacitación, la asesoría y la vinculación de las empresas con prácticas laborales incluyentes.

Durante el simposium se impartieron conferencias especializadas que brindaron a los asistentes un panorama integral sobre las herramientas fiscales, normativas y sociales que favorecen la inclusión laboral.

Yadira Mendoza Delgado, administradora del Servicio al Contribuyente de Tamaulipas 1, expuso sobre los estímulos fiscales disponibles para las empresas que integran en sus plantillas a personas con discapacidad y adultos mayores; por su parte, Karol García Gámez, inspectora de Previsión Social, explicó la aplicación de la NOM 034-STPS-2016, enfocada en garantizar condiciones de seguridad para las y los trabajadores con discapacidad dentro de los centros laborales.

Mientras que Jeny Haideé Espinosa Barajas, investigadora de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, abordó la importancia de generar entornos laborales accesibles que eliminen barreras físicas y promuevan la inclusión plena.

Raúl Balmaceda Valdez, director de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores de la Dirección General de Previsión Social en la Unidad de Trabajo Digno, presentó los mecanismos impulsados por la STPS federal para la inclusión laboral en México.

Con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reafirma su misión de acompañar a las empresas en la construcción de ambientes laborales justos, seguros e inclusivos, contribuyendo al desarrollo humano y económico de Tamaulipas.