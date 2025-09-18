Por: Raúl Terrazas Barraza

UAT, moderna, dinámica y humanista

En el Campus Sur de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se fijó el nuevo rumbo de la Institución, en ocasión del acto protocolario para la celebración de los 75 años de la fundación de la UAT, será moderna, dinámica y con rostro humano.

El Rector, Médico Dámaso Anaya Alvarado al presidir la conmemoración, a la cual asistieron representantes de las familias visionarias que pensaron y soñaron con una Casa de Estudios que se encargada de transformar las regiones de la entidad, pidió a la comunidad universitaria trabajar unida con visión, generosidad y espíritu crítico, para formar no solo profesionistas, sino ciudadanos comprometidos con su tiempo.

También el líder de los universitarios aseguró que la UAT se mantendrá como un motor de la esperanza, conocimiento y transformación de Tamaulipas, elementos que se cumplen a partir de la visión de los fundadores, quienes también fueron homenajeados porque apostaron por la educación pública y humanista, que ha consolidado la institución con características de solidez, identidad y arraigo en la población.

Fueron mencionadas las familias Villarreal, Govela, Garza Rivas, Mayagoitia, Saldívar Acevedo, Gochicoa y Asomoza, de las cuales estuvieron presentes en la conmemoración de los 75 años de la fundación de la UAT, hijos y nietos de los fundadores.

La UAT arrancó con Facultades insignia la de Medicina y Derecho de Tampico, por ello, los Directores actuales de las mismas, tuvieron una intervención para reseñar la historia y la transformación que ha vivido la gran institución de educación superior en la que estudian unos 45 mil estudiantes en la amplia oferta educativa conformada por unos 80 programas de estudio para licenciatura y postgrado, de manera que es la más importante en la entidad y una de las de mayor alcance a nivel regional, en el Noreste del país.

La celebración de los 75 años de la UAT, permite reafirmar que no solo es un legado histórico, sino un proyecto que sigue transformando realidades, construyendo comunidad y forjando el futuro del Estado, ello a partir de que, la Máxima Casa de Estudios es símbolo de excelencia, compromiso social e impulsora del desarrollo en todas sus manifestaciones.

Infinidad de actividades tanto en los Campus y los municipios se han realizado en el marco de la conmemoración de los 75 años de la fundación de la UAT, entre ellos, muy próximos, la Feria Universitaria del Libro 2025, Congresos como el de Estatal de Buenas Prácticas Educativas, el cual se convirtió en un espacio de diálogo y reflexión para docentes, de igual manera existieron eventos deportivos y la próxima semana se llevará a cabo el Catorceavo Festival del Folclor Universitario Tamaulipas 2025.

Al evento protocolario por los 75 años de la Fundación de la UAT acompañaron al Rector Anaya Alvarado y a su esposa, licenciada Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, las y los directores de las Unidades Académicas Multidisciplinarias, la Diputada Cynthia Elizabeth Jaime Castillo y los diputados Marcelo Abundiz Ramírez y Claudio Alberto de Leija Hinojosa, así cómo, funcionarios de los Ayuntamientos de Tampico, Madero y Altamira.

La verdad es que, desde el anuncio hace casi un año de las actividades enmarcadas dentro de los 75 años de la fundación de la UAT, se bosquejó la algarabía por el acontecimiento, cuyo acto protocolario era muy esperado, ya que, no siempre se cumple esa cantidad de años y menos, en un escenario en el cual, la institución cuenta con el respaldo solidario, presupuestal e institucional del Gobernador de Tamaulipas, Doctor Américo Villarreal Anaya.

En repetidas ocasiones el mandatario ha señalado que la causa de la UAT es su causa y hasta comentó que, quien se meta con la UAT se mete con él y con su Gobierno.

Los otros

De mucho impacto en la población fue la triste noticia del fallecimiento del contado Óscar Almaraz Smer, quien fuera alcalde de Victoria y Legislador tanto local como Federal, esto a causa de un problema circulatorio inesperado, ya que, antier, fue visto en la ciudad entre otras partes en el Hospital Victoria, aunque no en calidad de paciente, sino que acudió a visitar a unas personas y allí coincidió con la dirigente del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado, licenciada Blanca Valles Rodríguez.

Las expresiones de solidaridad con su familia fueron en automático, ya que, por su desempeño en la política, tuvo contacto con miles de personas que llegaron a estimarle y reconocer el valor de su trabajo a favor de Ciudad Victoria y de Tamaulipas.

En otras cosas de carácter local, este miércoles amaneció una gran fila de personas, quienes hicieron colas hasta de 300 o 400 metros para llegar a una oficina de un Hotel ubicado en el Bulevar Tamaulipas y calle Michoacán, según esto para comprar con mucha anticipación boletos para los artistas que vienen a la Feria Tamaulipas 2025, que se llevará a cabo dentro de un mes.

La fila de la entrada al estacionamiento del llegó en algún momento hasta un banco ubicado por esa misma cera, hacia el sur y después apareció otra fila de más de 200 metros, también de la entrada al referido establecimiento y llegaba hasta el otro Banco que está al norte por la misma lateral de la avenida.

Ya que andamos por ese rumbo, en un predio ubicado entre la Residencia del Obispo y la nueva farmacia que se construyó por la cera poniente de la Avenida Tamaulipas y la Avenida del Valle, albergará a la nueva Agencia de vehículos de marca japonesa que cuyos concesionarios son la Familia Charur, en virtud de que, la agencia que está en el 17 Carrera Torres, podría ser cerrada ya que, el corredor para la clientela de los carros nuevos en la capital de Tamaulipas, está ahora del ocho Carrera hasta casi la Glorieta que está en la salida al Ejido Benito Juárez.

Por lo pronto ya está colocada una barda de lámina, porque los trabajos para levantar la construcción ya iniciaron y esperan que quede lista para abrir sus puertas en los primeros meses del año que viene.