Estatales

Fortalece IDPET coordinación interinstitucional para prevenir y combatir la trata de personas   

40 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Septiembre 18 de 2025.-  Con el propósito de fortalecer los mecanismos de atención y protección a las víctimas de trata de personas, el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, encabezado por Roxana Guerrero Galván, sostuvo una reunión de trabajo con la Dirección de Control y Seguimiento de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales, así como con representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El objetivo principal del encuentro fue analizar y dar seguimiento al plan de acción interinstitucional para la prevención y disminución del delito de trata de personas, mediante estrategias coordinadas entre los distintos organismos participantes.

Durante la sesión se abordaron líneas de acción orientadas a garantizar el acceso a la justicia, promover una atención integral a las víctimas y consolidar políticas públicas con enfoque de derechos humanos.

“Este tipo de espacios interinstitucionales nos permiten alinear esfuerzos y reforzar el compromiso común que compartimos con la defensa de los derechos humanos. Bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, en Tamaulipas estamos impulsando acciones firmes y coordinadas para erradicar delitos que vulneran gravemente la dignidad humana, como la trata de personas. Desde el Instituto, reiteramos nuestra voluntad de trabajar de manera cercana y constante con los distintos niveles de gobierno y organismos nacionales, para asegurar que ninguna víctima quede sin protección ni acceso a la justicia”, expresó Guerrero Galván.

Por último, señaló que el IDPET reafirma su compromiso de colaborar activamente con instancias locales y nacionales para garantizar la defensa de los derechos de los sectores más vulnerables, y contribuir a la construcción de un entorno más justo, seguro y respetuoso de la dignidad humana.

40 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Consolidará Tamaulipas legado cultural de pueblos mágicos

44 min ago

Proyecta Obras Públicas segunda etapa de la prolongación del Bulevar José López Portillo

48 min ago

Crece la familia Tamatán; hay 25 nuevos huéspedes

53 min ago

Supervisa ITIFE avance de obra en el Jardín de Niños “Locutores”

56 min ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button