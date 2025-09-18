Fortalece IDPET coordinación interinstitucional para prevenir y combatir la trata de personas   

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Septiembre 18 de 2025.- Con el propósito de fortalecer los mecanismos de atención y protección a las víctimas de trata de personas, el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, encabezado por Roxana Guerrero Galván, sostuvo una reunión de trabajo con la Dirección de Control y Seguimiento de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales, así como con representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El objetivo principal del encuentro fue analizar y dar seguimiento al plan de acción interinstitucional para la prevención y disminución del delito de trata de personas, mediante estrategias coordinadas entre los distintos organismos participantes.

Durante la sesión se abordaron líneas de acción orientadas a garantizar el acceso a la justicia, promover una atención integral a las víctimas y consolidar políticas públicas con enfoque de derechos humanos.

“Este tipo de espacios interinstitucionales nos permiten alinear esfuerzos y reforzar el compromiso común que compartimos con la defensa de los derechos humanos. Bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, en Tamaulipas estamos impulsando acciones firmes y coordinadas para erradicar delitos que vulneran gravemente la dignidad humana, como la trata de personas. Desde el Instituto, reiteramos nuestra voluntad de trabajar de manera cercana y constante con los distintos niveles de gobierno y organismos nacionales, para asegurar que ninguna víctima quede sin protección ni acceso a la justicia”, expresó Guerrero Galván.

Por último, señaló que el IDPET reafirma su compromiso de colaborar activamente con instancias locales y nacionales para garantizar la defensa de los derechos de los sectores más vulnerables, y contribuir a la construcción de un entorno más justo, seguro y respetuoso de la dignidad humana.