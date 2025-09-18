DIF Tamaulipas invita a campañas permanentes de apoyo a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Septiembre 18 de 2025.- Con el firme propósito de respaldar a las mujeres que enfrentan o han enfrentado la lucha contra el cáncer de mama, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, mantiene abiertas las campañas permanentes de prótesis de mama, turbantes y reconstrucción mamaria postmastectomía.

Estas acciones forman parte del compromiso del DIF Estatal con la salud y el bienestar de la población femenina, ofreciendo acompañamiento y soluciones que contribuyen a recuperar su seguridad y calidad de vida.

Las mujeres interesadas pueden acceder a los diferentes apoyos cumpliendo con los siguientes requisitos.

Turbantes: estar en tratamiento activo contra el cáncer.

Prótesis de mama: haber pasado por un procedimiento de mastectomía y acudir a una valoración para la medición correspondiente.

Reconstrucción mamaria postmastectomía: tener menos de 56 años, contar con la autorización de su médico oncólogo y ser valoradas por especialistas en cirugía.

Además, deberán presentar su CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio, estudio socioeconómico expedido por el DIF estatal o municipal y una carta dirigida a la presidenta del DIF Tamaulipas, firmada con nombre completo, domicilio y número de contacto.

La atención se brinda a través de la Dirección de Atención a Población Prioritaria, ubicada en las oficinas centrales del DIF Estatal, en horario de oficina de lunes a viernes. Para mayor información, las interesadas pueden comunicarse al teléfono 834-318-14-00, extensión 58780, o bien, acudir al Sistema DIF Municipal más cercano desde donde serán canalizadas.

Con estas campañas permanentes, el DIF Tamaulipas reafirma su compromiso de estar cerca de quienes más lo necesitan, acompañando a cada mujer en su proceso de recuperación con sensibilidad, apoyo integral y esperanza.