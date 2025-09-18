Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Un gobernador con mucho pueblo

La ceremonia del Grito en la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, mostró un factor de suma importancia: El gobernador Américo Villarreal Anaya tiene raza, tiene pueblo y tiene el apoyo de miles de familias tamaulipecas. Fueron miles los asistentes a la ceremonia del Grito; ahí se pudo ver a un gobernante sereno, tranquilo, sabiendo que la gente lo apoya, que están identificados con él, y cómo no, si apenas unos días antes tuvo un fuerte espaldarazo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Américo está y seguirá trabajando con todo el apoyo y respaldo de la federación y qué bueno, porque Tamaulipas requiere del respaldo, no solo de su gobernador, sino de la Presidenta de la República para que lleguen recursos y se conviertan en obras.

Además, tienen un equipo de trabajo que no le falla y los funcionarios saben que tienen que cumplir y el que no lo haga simplemente será relevado de su cargo, porque Américo ya lo demostró: a Tamaulipas hay que cumplirle.

Lenin va por Tula

La presencia del ex alcalde de Tula, el Físico Lenin Coronado Posadas, en el Primer Informe de Gobierno del Químico Rene Lara Cisneros, dice mucho, manda señal y empieza a tomar forma y fuerza, pues los comentarios positivos de esa región dicen que será el próximo candidato de Morena en ese municipio para el 2027.

Alguien le dijo que fuera a hacer presencia física en territorio, de campo y seguramente por órdenes superiores del tercer piso de Palacio de Gobierno. La instrucción ya se dio y muy bien acertada y acatada, tomando en cuenta que es una apersona integra, sensible, humanista y con visión de futuro, por lo que ya se empiezan a escuchar muestras de apoyo por líderes naturales del sector rural y de la cabecera municipal, así como también de varios “suspirantes” que de manera inmediata se anotaron en el proyecto de Coronado Posadas.

Bueno, así las cosas por allá en el Pueblo Mágico y no se les olvide en donde lo leyó, pues el mensaje es claro, directo y para el que no lo quiera entender, allá usted.

Encuentro entre la Sección 30 del SNTE y la SET: Van de la mano

El Secretario General de la Sección 30 del SNTE, Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño, visitó la Secretaría de Educación de Tamaulipas, donde se reunió con los jefes de departamentos de esta dependencia.

Este encuentro se desarrolló en un ambiente de diálogo franco y constructivo, con el propósito de sumar esfuerzos en favor de la educación pública y fortalecer el trabajo conjunto entre el sindicato y las autoridades educativas.

El dirigente sindical destacó que la Sección 30 del SNTE seguirá siendo un puente de unidad, compromiso y resultados, garantizando la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, así como la búsqueda permanente de mejores condiciones laborales y profesionales.

La participación de los jefes de departamentos reafirma que, cuando trabajamos unidos, construimos un camino de certeza y esperanza para el magisterio tamaulipeco y para la niñez y juventud de nuestro estado.

NOTAS CORTAS

1.- La pregunta de la columna es: ¿Por qué se tardan tanto en el Congreso del Estado en elegir al nuevo Fiscal General del Estado de Tamaulipas, si hay las condiciones para proponerlo y además hay mayoría absoluta de Morena?

2.- Al cierre de la columna y de última hora nos enteramos del sensible fallecimiento del buen amigo Oscar Almaraz Smer, quien fue alcalde de Ciudad Victoria, diputado federal, local, servidor público, buen operador político y más, por lo que nos unimos a la pena que embarga, sobre todo a su apreciable familia y amigos, por lo que enviamos un fuerte abrazo solidario y todo nuestro cariño en estos momentos de dolor. Que encuentren fortaleza y resignación. Descanse en paz.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.