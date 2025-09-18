Estatales

Crece la familia Tamatán; hay 25 nuevos huéspedes

Con cuidados médicos, nutricionales y óptimas condiciones en sus hábitats, florece la vida en el zoológico Tamatán

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 18 de 2025.- En lo que va del año, 25 nuevos ejemplares de especies como la  guacamaya verde, el bisonte americano, la hiena moteada, el borrego muflón, el gamo moteado, el venado axis y el venado cola blanca han nacido en el zoológico Tamatán.

El zoológico victorense, es hogar de más de 500 ejemplares, y con estos nacimientos se fortalecen sus programas de conservación, señaló Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT).

Agregó que los nacimientos en zoológicos, a través de programas de reproducción en cautiverio, son cruciales para la conservación de especies, incluyendo las amenazadas como es el caso de la guacamaya verde, considerada en la NOM-059- SEMARNAT-2010, como una especie en peligro de extinción.

El funcionario estatal refirió que cada nacimiento es un recordatorio de la importancia de preservar la vida, proteger la biodiversidad y celebrar la maravilla de la naturaleza.

“En la Comisión de Parques trabajamos por un mejor lugar a través de un fuerte impulso a la educación en pro de la biodiversidad, los valores y las buenas costumbres” indicó.

Además de diversos programas de conservación como el del jaguar, la guacamaya verde, la tortuga lora y la mariposa monarca, entre otros más, concluyó Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT).

